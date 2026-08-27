Substanțele chimice folosite timp de decenii ca ignifuganți în mobilier, electronice, textile și materiale de construcții continuă să fie detectate în soluri, sedimente și alte componente ale mediului din Europa, la mai bine de 20 de ani de la începerea interzicerii lor, realatează Mediafax.

Eterii de difenil polibromurați, cunoscuți sub abrevierea PBDE, au fost utilizați pe scară largă datorită proprietăților lor ignifuge. Aceste substanțe au fost incorporate în materiale de construcții, produse electronice, automobile, avioane, textile pentru mobilier și materiale de umplutură, pentru a reduce riscul de incendiu.

Începând din anii 1990, cercetările au evidențiat însă capacitatea PBDE de a persista în mediu și de a se acumula în organismele vii.

Un studiu realizat în Suedia a identificat PBDE în laptele matern, concentrațiile crescând rapid între 1972 și 1997. Cercetări efectuate ulterior în Statele Unite au indicat, în 2002, niveluri și mai ridicate de contaminare.

Pe fondul acestor rezultate, utilizarea mai multor tipuri de PBDE a fost restricționată sau interzisă în numeroase regiuni ale lumii. În Uniunea Europeană, procesul de interzicere a diferitelor forme de PBDE a început în 2004.

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PBDE, încă prezente în mediu

Cercetătorii au analizat 181 de studii evaluate de experți, care au urmărit contaminarea cu PBDE în diferite regiuni ale Europei și efectele măsurilor adoptate pentru reducerea expunerii.

Rezultatele arată că substanțele persistă în mediul european. PBDE au fost detectate în contexte foarte diferite, de la spații de birouri din Spania până la zăpadă din zone alpine izolate din Slovacia.

În mediul exterior, concentrațiile au fost în general mai reduse decât în spațiile interioare. Nivelurile cele mai ridicate au fost raportate în zone cu activitate umană și industrială intensă, inclusiv în orașe, în apropierea fabricilor și în zonele de depozitare a deșeurilor.

Există însă și un semnal pozitiv. Mai multe dintre studiile analizate indică o scădere a concentrațiilor de PBDE din aer și sol, evoluție atribuită cel mai probabil restricțiilor și interdicțiilor introduse în ultimele două decenii.

De ce persistă substanțele interzise

Interzicerea utilizării nu înseamnă dispariția imediată a PBDE din mediu. O parte dintre substanțele existente continuă să provină din produse fabricate înainte de introducerea restricțiilor.

Mobilierul vechi și echipamentele electronice pot elibera în continuare PBDE. O altă sursă o reprezintă produsele reciclate și fluxurile de deșeuri.

Și apele uzate pot contribui la răspândirea acestor compuși. Gropile de gunoi, fostele fabrici de textile, terenurile afectate de incendii și centrele de colectare a fierului vechi se numără, de asemenea, printre zonele în care cercetătorii au identificat surse persistente de contaminare.

Problema este legată de caracterul persistent al acestor substanțe. Chiar dacă utilizarea lor a fost restricționată, PBDE rămase în produse și materiale continuă să circule prin fluxurile de deșeuri și să ajungă în sol, sedimente și alte componente ale mediului.

Posibile efecte asupra sănătății

Impactul exact al expunerii la PBDE asupra sănătății este dificil de cuantificat, la fel ca în cazul altor substanțe chimice persistente.

Unele cercetări au asociat expunerea la PBDE cu un risc mai mare pentru anumite tipuri de cancer, inclusiv cancer hepatic, tiroidian și mamar, precum și cu posibile efecte asupra sănătății reproductive. Aceste asocieri nu înseamnă însă că PBDE reprezintă cauza directă a acestor boli în fiecare caz, iar efectele pe termen lung continuă să fie investigate.

Studiul analizat arată că, deși interdicțiile au contribuit la reducerea contaminării, eliminarea PBDE din mediu este un proces de durată. Produsele vechi, reciclarea și gestionarea deșeurilor pot menține aceste substanțe în circuitul mediului european și la mai bine de două decenii după introducerea primelor restricții.