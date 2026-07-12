Dacă marii cultivatori strâng și sortează cireșele cu mulți oameni și linii automate, cei care au câțiva pomi găsesc metode ingenioase. Iată un secret împărtășit de un mic fermier pe rețelele sociale. O simplă sticlă de plastic, corect decupată, îți simplifică munca și îți aduce cireșele pe masă.

Cireșe care se culeg cu sticla de plastic

Oricine are în curte un cireș sau un vișin știe că cel mai complicat moment e atunci când fructele sunt coapte și trebuie culese. Așa că trucul pe care l-au postat pe rețelele sociale cei de la Ferma Gugu (o firmă de familie din Mârșani, jud. Dolj) este de mare ajutor.

E un sistem simplu, o sticlă de plastic de doi litri decupată astfel încât să poată „agăța” cireșele direct din pom. Chiar de la înălțime mare. Sticla se fixează în vârful unui băț și astfel ajunge la nivelul fructelor. Cu partea decupată, cireșele sunt smulse de pe cracă și cad în interiorul recipientului. Simplu și curat. Și fără să te urci pe scară într-o ascensiune care ar putea deveni periculoasă.

La fel există secrete simple cu care poți apoi curăța rapid cireșele sau vișinele de sâmburi, un procedeu util atunci când vrei să prepari dulceață sau compot.