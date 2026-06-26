Frunzele de conopidă, care ajung de regulă la gunoi în timpul procesării legumelor, ar putea deveni o nouă sursă de proteine pentru industria alimentară și cea a furajelor. Cercetători de la RMIT University au testat o metodă bazată pe ultrasunete de mare putere pentru extragerea proteinelor din aceste resturi vegetale.

Studiul a arătat că tratamentul cu ultrasunete crește randamentul de materie uscată și îmbunătățește recuperarea proteinelor din frunzele de conopidă. În același timp, oamenii de știință au observat că diferitele setări de procesare influențează dimensiunea particulelor, culoarea, solubilitatea și structura concentratului proteic obținut.

Profesorul Asgar Farahnaky, coordonatorul cercetării din cadrul Școlii de Științe a universității, a explicat că echipa a folosit frunze de conopidă provenite de la o fermă comercială din vestul orașului Melbourne pentru a evalua diferite metode de procesare și pentru a determina cantitatea de proteină care poate fi recuperată.

„Ultrasunetele utilizează unde sonore de înaltă frecvență pentru a perturba pereții celulari ai plantelor și pentru a facilita eliberarea proteinelor din frunze”, a declarat Farahnaky.

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Potrivit cercetătorului, interesul pentru sursele alternative de proteine este în creștere, iar valorificarea fluxurilor de deșeuri deja existente ar putea reprezenta o soluție practică pentru a răspunde acestei cereri fără a fi nevoie de producție agricolă suplimentară.

Deșeurile vegetale, transformate în ingrediente valoroase

Autorii studiului consideră că tehnologia ar putea ajuta producătorii alimentari să transforme deșeurile vegetale în ingrediente bogate în proteine, reducând astfel risipa și oferind noi utilizări culturilor deja existente.

Concentratul proteic obținut din frunzele de conopidă ar putea fi folosit atât în industria alimentară, cât și în producția de furaje pentru animale.

Autoarea principală a studiului, Kinjal Furia, a subliniat că cercetarea urmărește valorificarea unor resurse care există deja în sistemul de producție.

„Dacă reușim să folosim mai eficient fluxurile de deșeuri alimentare, putem reduce impactul asupra mediului și, în același timp, răspunde interesului tot mai mare pentru surse alternative de proteine”, a spus Furia.

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Urmează teste la scară mai mare

Cercetătorii precizează că sunt necesare studii suplimentare pentru testarea procesului la scară pilot, evaluarea eficienței energetice și analiza acceptabilității senzoriale a produselor alimentare care ar putea conține acest ingredient.

Proiectul a beneficiat de sprijinul companiei Harvest Moon, care a furnizat frunzele de conopidă utilizate în cercetare, precum și al The Leaf Protein Co., care a contribuit la desfășurarea studiului.