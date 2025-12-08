În zilele de post de dinaintea Crăciunului fasolea e un aliment de bază în dieta românilor. Se prepară iahnie, supă, ciorbă, în tocănițe cu legume sau ca fasole bătută, hummus etc.

Pentru zilele în care gătim o oală mare de fasole, mai rămâne ceva și vrem să facem o variație, iată un dip de fasole ușor de preparat și foarte gustos.

Cum preparăm dip-ul de fasole

Într-un blender se pune fasolea rămasă, câteva linguri de ulei, sare, piper și 1-2 căței de usturoi curățați, spălați și uscați (în funcție de gust și de cantitatea de fasole puneți 1 sau 2, să fie picant, dar nu trebuie dată o pronunțată aromă de usturoi).

Se blendează bine până ajunge ca o pastă untabilă. Nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici să curgă.

O punem într-un castron de servit și preparăm ceapa caramelizată în ulei și opțional, o lingură de pastă de roșii sau o linguriță de boia de ardei. Așezăm ceapa caramelizată peste fasole, lăsând loc pe margine pentru un cerc de ceapă prăjită, crocantă (o puteți căli în ulei, tocantă mărunt sau să o cumpărați gata prăjită de la supermarket). Decorați faolea exact înainte de a o servi pentru a nu se înmuia ceapa prăjită.

Serviți dip-ul de fasole cu cele două texturi de ceapă împreună cu pâine prăjită, bucățele de lipie și chiar nachos crocant. Nu uitați nici de murături!

Poftă bună!