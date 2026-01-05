Alegerea unui sandviș preferat pentru micul dejun pare, pentru mulți, o misiune imposibilă. Într-o cultură culinară tot mai deschisă combinațiilor îndrăznețe, ideea de a rămâne fidel unei singure variante pare limitativă. Exact de aici pornește și povestea sandvișului Bee Sting, o reinterpretare dulce-picantă a micului dejun clasic, devenită populară într-o mică brutărie din New Jersey.

Sandvișul Bee Sting cu bagel s-a remarcat printr-o combinație care sfidează tiparele, promite delish.com. Este un preparat consistent, construit pe straturi bine echilibrate de texturi și arome. Dulceața mierii picante, grăsimea baconului crocant și cremozitatea brânzei transformă acest mic dejun într-un preparat cu personalitate.

Baza sandvișului este bagelul cu susan. Textura sa densă și elastică susține ingredientele fără a le domina. Semințele de susan, ușor prăjite, adaugă note discrete de nucă și un contrast plăcut cu umplutura bogată. Rețeta permite și variații. Bagelurile cu mac, cu mix de semințe, integrale sau simple funcționează la fel de bine, în funcție de preferințe.

Rețeta pentru sandvișul de mic dejun „Bee Sting Bagel"

Ingrediente pentru 4 porții

8 felii de bacon (aprox. 225 g)

2 linguri miere picantă, plus extra pentru servire

225 g cremă de brânză

5 fire de ceapă verde, tăiate mărunt

2 linguri ardei jalapeño tocați fin

sare

piper proaspăt măcinat

4 bageluri cu susan, tăiate și prăjite

2 linguri unt

4 ouă mari

4 felii de cheddar matur

sos iute, opțional

Mod de preparare

Baconul

Preîncălzește cuptorul la 200 de grade Celsius. Așază baconul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat. Coace 15 minute, apoi unge feliile cu miere picantă. Mai lasă la cuptor aproximativ 5-10 minute, până devin crocante și ușor caramelizate. Scoate-le pe un șervețel absorbant.

Crema de brânză aromată

Într-un bol, amestecă crema de brânză cu ceapa verde și jalapeño. Potrivește de sare și piper, apoi întinde compoziția pe jumătățile de bagel care au fost în prealabil prăjite.

Ouăle cu brânză

Bate ouăle într-un bol. Topește untul într-o tigaie, la foc mediu. Adaugă ouăle și gătește-le amestecând ușor, până devin pufoase, dar încă moi. Condimentează cu sare și piper. Pune feliile de cheddar deasupra. Acoperă tigaia și lasă 1–2 minute, până când brânza se topește.

Asamblarea

Împarte ouăle și baconul pe jumătățile de bagel unse cu cremă de brânză. Stropește cu puțină miere picantă și, dacă îți place, câteva picături de sos iute. Acoperă cu cealaltă jumătate de bagel.

Sandvișul se servește imediat, cald. Este un mic dejun sățios, cu echilibru între dulce, picant și sărat, potrivit atât pentru brunch, cât și pentru diminețile în care vrei ceva special.