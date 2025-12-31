Ultima zi a anului este, pentru mulți, una aglomerată: pregătiri pentru seara de Revelion, cumpărături pe ultima sută de metri și mai puțin timp pentru stat în bucătărie. Tocmai de aceea, micul dejun ideal trebuie să fie rapid, sățios și suficient de echilibrat încât să ofere energie pentru întreaga zi.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

O variantă simplă, gata în mai puțin de 15 minute, este un bol cald cu ou, avocado și pâine crocantă, o combinație care aduce proteine, grăsimi bune și carbohidrați, fără a îngreuna digestia.

Ingrediente (1 porție):

2 ouă

1 felie de pâine integrală

½ avocado bine copt

1 linguriță de ulei de măsline

Sare și piper, după gust

Opțional: fulgi de chili, semințe sau verdeață (pătrunjel, ceapă verde)

Mod de preparare:

Ouăle se fierb moale sau se poșează, în funcție de preferințe. Între timp, pâinea se prăjește ușor, iar avocado se feliază sau se pasează grosier. Într-un bol, se așază pâinea ruptă bucăți, avocado, ouăle tăiate pe jumătate și se stropește totul cu ulei de măsline. Se asezonează cu sare, piper și, dacă doriți, cu puțin chili sau semințe.

Rezultatul este un mic dejun consistent, dar ușor, potrivit pentru o zi lungă care se va încheia cu mese festive. În plus, rețeta poate fi adaptată rapid: cu legume rămase în frigider, puțină brânză sau chiar somon afumat, dacă aveți la îndemână.

Pentru ultima zi a anului 2025, acest mic dejun oferă un start echilibrat, fără efort, lăsând mai mult timp pentru ce contează cu adevărat: planurile pentru noaptea dintre ani și momentele petrecute alături de cei dragi.