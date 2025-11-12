O rețetă de supă cremă caldă la ceas de seară, toama sau iarna, poate fi mereu soluția ideală pentru o cină plăcută, gustoasă, hrănitoare și totodată sănătoasă. Și, la fel de important, foarte ușor de preparat. Putem folosi chiar ciuperci și fasole din conservă, pentru un rezultat ultrarapid. Mai jos, o propunere adaptată și inspirată din rețeta companiei italiene de delivery HelloFresh, care propune rețete cu kit de ingrediente.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Peste ele, pentru un adaos de culoare, textură și nutrienți, merge de adăugat la modul ideal spanac sotat rapid într-o tigaie separat, în timp ce gătim restul ingredientelor într-o oală separat. On top, cum ar zice americanii, această ispititoare supă cremă de ciuperci și fasole merge servită în mai multe feluri.

Cu câteva nuci sau alune prăjite sau semințe de dovleac, dacă vrem să rămânem în registrul vegetal. Dar merge foarte bine și cu câteva cuburi de bacon, orice brânză rasă preferăm și avem la îndemână. Mai ales că putem folosi aceeași tigaie în care am sotat inițial ciupercile apoi spanacul.

Ingrediente pentru 4 porții de supă cremă de ciuperci cu fasole

500 g ciuperci Champignon din comerț

500 g fasole din conservă

2 mâini bune de spanac

2 cepe medii

1 cățel de usturoi

sare, piper, ulei

Procedeu

Pregătim întâi legumele, curățăm și tăiem ciupercile, ceapa, usturoiul. Scurgem fasolea dacă folosim din conservă, și la fel și dacă am fiert-o pornind de la bobul uscat.

Sotăm usturoiul tăiat fin și ceapa tăiată și ea cât mai subțire în 3 linguri de ulei, apoi când s-au înmuiat puțin adăugăm și ciupercile. Le mai ținem împreună 3-4 minute și transferăm totul într-o oală încăpătoare.

Adăugăm peste ciuperci și fasolea, potrivim de sare și fierbem circa 10 minute la foc foarte mic, sub capac.

Între timp, sotăm în aceeași tigaie frunzele de spanac preț de 1-2 minute, până își reduc puțin din volum dar rămân crocante.

După cele 10 minute oprim focul la oală și reducem totul în cremă cu un mixer vertical. Putem, eventual, adăuga încă puțin ulei preferabil de măsline.

Servim imediat în boluri încăpătoare, adăugând deasupra spanac și ce mai preferăm, dintre toate posibilitățile enumerate. Se poate servi și cu felii de pâine prăjită, dar și cu lipii ușor rumenite în cuptor sau direct în tigaie.