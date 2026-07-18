Grădinărit înseamnă, pentru Monty Don (cel mai celebru grădinar britanic), în primul rând o cale spre o masă mai bună. De 20 de ani, britanicul este vocea de referință a emisiunii BBC Gardeners’ World și autorul unor cărți traduse în multe limbi. Recent, la editura ap!, a apărut și „Manual de grădinărit”, volumul lui de bază, gândit atât pentru începători, cât și pentru grădinari experimentați. Dincolo de carte, ideile lui despre sol, legume și ierburi merită atenție, mai ales pentru cine vrea să mănânce mai sănătos direct din propria curte sau de pe balcon.

Filozofia lui Monty Don pentru un grădinărit sănătos, de la sol la farfurie

Primul principiu de grădinărit al lui Monty e simplu: solul contează mai mult decât planta. Recomandă compost din belșug, în loc de îngrășăminte aplicate punctual pe fiecare fir. Un sol hrănit corect produce legume mai gustoase și rezistă mai bine în timp.

Monty susține și un stil de amenajare în care legumele stau lângă flori, în același strat. Combinația atrage insecte bune, ține la distanță dăunătorii și transformă grădina de legume într-un spațiu deopotrivă util și plăcut la privit.

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Un alt reper al filozofiei lui, agricultura sustenabilă. Renunță complet la pesticide, amenajează hoteluri pentru insecte și zone care atrag păsările. Compostul rămâne, în viziunea lui, cel mai bun aliat pentru un sol bogat în nutrienți.

Legumele pe care Monty Don le recomandă pentru un grădinărit de bucătărie

Roșiile ocupă un loc special în grădina lui, mai ales alături de busuioc, o combinație pe care o consideră reușită atât la plantare, cât și la gătit. În „Manual de grădinărit” oferă tehnici pentru cartofi, dovlecei, ardei, salată, rucola, ridichi, mazăre, usturoi, castraveți, fasole verde, morcovi și sfeclă roșie.

Pentru începători, sfatul lui e să pornească mic, cu puține culturi pe care familia chiar le mănâncă, salată, ridichi, poate câțiva cartofi. Rotația culturilor rămâne esențială, planta de anul trecut ar trebui să își schimbe locul an de an, pentru ca bolile și dăunătorii să rămână departe de sol.

Ierburile aromate, punctul în care grădinăritul și bucătăria se întâlnesc

Busuiocul, pătrunjelul, menta și dafinul apar constant în grădina lui Monty, plantate în ghivece mediteraneene, lângă bucătărie, pentru cules ușor. Ierburile aromate transformă orice masă simplă într-o experiență de gust, spune adesea în emisiunile lui.

Rețeta lui preferată pentru vară e pesto de busuioc, făcut clasic, cu mojar și pistil. Ingredientele, busuioc proaspăt, usturoi, ulei de măsline, semințe de pin și parmezan ras. Toate se pisează împreună (de preferat într-un mojar mare) până se obține o pastă aromată, perfectă pentru paste sau pentru o felie de pâine bună. Rețeta completă și demonstrația lui video sunt disponibile pe site-ul Gardeners’ World.

Grădinărit ca vindecare, partea mai puțin cunoscută a poveștii lui Monty Don

Monty a vorbit deschis, de-a lungul carierei, despre episoadele lui de depresie, prezente încă din adolescență. A povestit că grădinăritul a devenit, la un moment dificil din viața lui, calea prin care a reușit să treacă peste o perioadă grea, după falimentul afacerii de bijuterii pe care o conducea împreună cu soția lui, în anii ’80. „Grădinăritul mă vindecă mai bine decât orice medicament”, a spus el, într-un interviu citat frecvent în presa britanică.

Povestea lui personală are și un detaliu surprinzător, pentru cine îl consideră cel mai englez dintre englezi. Monty s-a născut la Iserlohn, în Germania, tatăl lui fiind militar britanic staționat acolo la vremea respectivă. Familia s-a mutat înapoi în Anglia, în Hampshire, când Monty avea doar un an.

Din 2011, emisiunea Gardeners’ World se filmează chiar din grădina lui, Longmeadow, în Herefordshire. Viața lui de acolo, alături de câinii lui, apare constant pe contul lui de Instagram, un fel de jurnal vizual al grădinăritului practicat zi de zi.

Principii de grădinărit pe care le poți aplica și pe un balcon

Chiar și un spațiu mic poate urma logica lui Monty. Câteva idei ușor de pus în practică, indiferent de suprafață:

Alege compost de calitate în loc de îngrășăminte rapide, pentru un sol sănătos pe termen lung

Plantează ierburi aromate lângă locul unde gătești, pentru cules ușor

Combină flori și legume în același ghiveci sau strat, pentru un echilibru natural

Pornește cu puține culturi, alese din ce mănâncă deja familia ta

Cartea prin care Monty Don adună tot ce știe despre grădinărit

„Manual de grădinărit”, apărut recent la editura ap! (ACT și Politon), strânge peste 350 de pagini de sfaturi practice, însoțite de fotografiile Mashei Arnold. Volumul acoperă peste 100 de specii de flori, legume, arbuști și copaci, cu fișe pentru fiecare tip de sol, calcaros, nisipos sau argilos, plus un calendar complet al lucrărilor de grădinărit, lună de lună.

Capitolul dedicat legumelor reia multe dintre principiile discutate mai sus, rotația culturilor, compostul, tehnicile pentru roșii, cartofi sau castraveți. Cel dedicat ierburilor aromate include, ca bonus, rețeta lui completă de pesto de busuioc. Cartea tratează și grădina ca spațiu de joacă pentru copii, ca refugiu pentru viața sălbatică sau ca simplu loc de relaxare pe o terasă.

„Adevărul este că o grădină înseamnă un proces creativ. Poate fi orice dorești sau orice ai nevoie”, spune Monty despre filozofia care leagă toate paginile cărții.

Ideea de grădinărit care rămâne

Grădinărit, la Monty Don, depășește simplul hobby de weekend. E o practică zilnică, legată direct de ce ajunge pe masă și de starea de bine a celui care o face. Fie că ai o curte generoasă sau doar un pervaz însorit, principiile lui rămân aceleași, ai grijă de sol, alege ce mănânci cu adevărat și lasă grădina să fie, așa cum spune el, un proces creativ mereu deschis.

Dacă ai norocul să găsești pe internet seria lui de amenajare a grădinilor mici (Small Gardens), e o minunăție de emisiune. BBC nu o mai are disponibilă pe zona România. Am găsit șn căutările pentru acest articol un episode legat de grădină și bucătărie, cu peisaje superbe din Provence – French Gardens – The Gourmet Garden, pe care îl puteți urmări aici, dar în limba engleză.