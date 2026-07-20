Europa se confruntă cu o nouă vară extrem de caldă, iar specialiștii avertizează că riscul de penurie de apă crește de la o săptămână la alta.

După luni cu precipitații reduse și temperaturi peste normal, mai multe regiuni din centrul și vestul continentului se apropie de una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii în ceea ce privește resursele de apă. Potrivit publicației germane Agrarheute, în unele zone există temeri că deficitul de apă ar putea atinge niveluri nemaivăzute de aproape 50 de ani, dacă vremea uscată va continua.

Rezervele de apă sunt tot mai mici

Lipsa ploilor din ultimele luni și temperaturile ridicate au dus la scăderea nivelului apelor subterane și la uscarea accentuată a solului în numeroase regiuni.

Experții spun că problema nu este reprezentată doar de valurile de căldură, ci și de deficitul de precipitații acumulat în timp. Chiar și ploile de scurtă durată aduc doar o ameliorare temporară, fără să refacă rezervele de apă din sol și din pânza freatică.

Agricultura, printre cele mai afectate

Primele efecte se văd deja în agricultură. Culturile de porumb, cartofi, sfeclă de zahăr și alte plante de câmp sunt expuse unui stres hidric accentuat, iar fermierii se tem că producțiile vor scădea dacă seceta persistă. În multe zone, plantele consumă mai multă apă decât poate furniza solul, iar dezvoltarea lor încetinește semnificativ.

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Pe fondul diminuării rezervelor, tot mai multe autorități locale iau în calcul sau au introdus deja măsuri de economisire a apei. În unele regiuni europene au fost limitate activități precum udarea grădinilor, umplerea piscinelor sau folosirea apei potabile pentru diverse activități gospodărești care nu sunt esențiale.

Schimbările climatice amplifică fenomenul

Specialiștii atrag atenția că astfel de veri secetoase nu mai reprezintă excepții. Pe măsură ce temperaturile medii cresc, perioadele de secetă tind să fie mai lungi și mai intense, iar rezervele de apă se refac tot mai greu.

Consecințele nu se limitează la agricultură. Nivelurile scăzute ale râurilor afectează transportul fluvial, producția de energie, alimentarea cu apă a populației și cresc riscul incendiilor de vegetație.

Experții spun că, în perioadele de secetă prelungită, fiecare economie de apă contează. Printre măsurile recomandate se numără reducerea consumului inutil de apă potabilă, colectarea apei de ploaie pentru irigații, udarea grădinilor dimineața sau seara și utilizarea unor sisteme de irigare mai eficiente.

Dacă actualele condiții meteorologice se vor menține, presiunea asupra resurselor de apă ar putea continua să crească în a doua parte a verii. Iar pentru numeroase regiuni din Europa, inclusiv pentru cele dependente de agricultură, gestionarea atentă a apei riscă să devină una dintre cele mai importante provocări ale sezonului.