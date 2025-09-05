Dulc, sărat, crocant, un mix de texturi și gusturi care se potențează și reechilibrează reciproc. O salată de țelină inspirată de clasica salată Waldorf – care are ca ingrediente, pe lângă tulpinile de țelină, nuci, mere, struguri, unite elegant cu maioneză și așezate, toate, pe o bază de salată verde. O propune Fourhorsemen, un wine bar foarte popular din Broolkyn, New York, ca fel unic ușor, echilibrat dar și plin de gust și savoare.
„Oaspeții au impresia că e ceva complicat, că e vreun fel de truc de bucătărie la mijloc”, scrie despre această salată autorul ei, chef Nick Curtola, în introducerea cărții de bucate a restaurantului, publicată anul trecut, citat de ziarul Financial Times. „Cred că întreg ‘magnetismul’ stă pur și simplu în prospețimea câtorva ingrediente-cheie, în special menta și lămâile, dar și în cât de ascuțit e cuțitul”, mai spune el.
Iată mai jos ingredientele și procedeul până la cel mai mic detaliu. Se poate reproduce fidel sau se poate adapta gustului propriu.
Ingrediente pentru 2 porții
-
65 g nuci
-
200 g țelină tulpini tip Apio, tăiată din cotor și feliată oblic, în bucăți de 0,5 cm
-
75 g curmale Medjool, tăiate subțiri, pe lung, fără sâmburi
-
½ linguriță fulgi de ardei iute
-
1½ linguriță sare de mare
-
2 linguri suc proaspăt de lămâie
-
75 ml ulei de măsline extravirgin
-
25 g frunze de mentă proaspătă, tocate grosier, plus altele dacă e nevoie
-
90-100 g parmezan
Procedeu
-
Preîncălzește cuptorul la 175°C. Așază nucile într-un singur strat pe o tavă și coace-le, scuturând tava și amestecând din când în când, până se rumenesc ușor, 12–15 minute. Scoate-le pe o farfurie și lasă-le să se răcească.
-
Într-un bol mare, combină țelina, curmalele, fulgii de ardei iute și sarea. Adaugă nucile coapte, zdrobindu-le ușor pe măsură ce le lași să cadă în bol. Toarnă deasupra sucul de lămâie și uleiul de măsline, amestecând bine până când țelina e acoperită uniform și la dedesubt începe să se întrezărească un sos.
-
Adaugă frunzele de mentă și amestecă ușor, de câteva ori, nu trebuie zdrobite prea mult. Menta trebuie să rămână proaspătă în salată.
-
Transferă salata pe farfurii, asigurându-te că fiecare porție are suficiente nuci și curmale. Cu o răzătoare mai grosieră, rade încă un pic de parmezan și servește imediat.