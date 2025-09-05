Dulc, sărat, crocant, un mix de texturi și gusturi care se potențează și reechilibrează reciproc. O salată de țelină inspirată de clasica salată Waldorf – care are ca ingrediente, pe lângă tulpinile de țelină, nuci, mere, struguri, unite elegant cu maioneză și așezate, toate, pe o bază de salată verde. O propune Fourhorsemen, un wine bar foarte popular din Broolkyn, New York, ca fel unic ușor, echilibrat dar și plin de gust și savoare.

„Oaspeții au impresia că e ceva complicat, că e vreun fel de truc de bucătărie la mijloc”, scrie despre această salată autorul ei, chef Nick Curtola, în introducerea cărții de bucate a restaurantului, publicată anul trecut, citat de ziarul Financial Times. „Cred că întreg ‘magnetismul’ stă pur și simplu în prospețimea câtorva ingrediente-cheie, în special menta și lămâile, dar și în cât de ascuțit e cuțitul”, mai spune el.

Iată mai jos ingredientele și procedeul până la cel mai mic detaliu. Se poate reproduce fidel sau se poate adapta gustului propriu.

Ingrediente pentru 2 porții

65 g nuci

200 g țelină tulpini tip Apio, tăiată din cotor și feliată oblic, în bucăți de 0,5 cm

75 g curmale Medjool, tăiate subțiri, pe lung, fără sâmburi

½ linguriță fulgi de ardei iute

1½ linguriță sare de mare

2 linguri suc proaspăt de lămâie

75 ml ulei de măsline extravirgin

25 g frunze de mentă proaspătă, tocate grosier, plus altele dacă e nevoie

90-100 g parmezan

Procedeu