Pui Teriyaki la tavă, preparată într-un singur vas / Rețeta rapidă care combină orezul, legumele și puiul într-un preparat complet

03 iun. 2026, Rețete
Pui Teriyaki la tavă, preparată într-un singur vas / Rețeta rapidă care combină orezul, legumele și puiul într-un preparat complet
FOTO: Allrecipes/Carson Downing / Food Styling: Shannon Goforth / Prop Styling: Gabriel Greco
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Rețetele preparate într-un singur vas continuă să câștige popularitate datorită simplității și timpului redus petrecut în bucătărie. Una dintre cele mai apreciate propuneri ale momentului este rețeta de pui Teriyaki, o combinație de orez, carne de pui, legume și sos asiatic aromat, care poate fi pregătită în aproximativ 45 de minute.

Publicată de Allrecipes, rețeta este gândită pentru mesele în familie și are avantajul că folosește ingrediente ușor de găsit. Preparatul combină gustul dulce-sărat al sosului Teriyaki cu textura orezului și prospețimea legumelor, rezultând o masă consistentă și echilibrată.

O rețetă inspirată din bucătăria asiatică

Sosul Teriyaki este unul dintre cele mai cunoscute sosuri din bucătăria japoneză și este apreciat pentru combinația dintre note dulci și sărate. În această rețetă, el este folosit pentru a lega toate ingredientele și pentru a oferi preparatului aroma caracteristică.

Un alt avantaj al rețetei este utilizarea puiului deja gătit și a legumelor congelate pentru wok, ceea ce reduce considerabil timpul de preparare.

Ingrediente

Pentru aproximativ 12 porții sunt necesare:

  • 300 g orez cu bob scurt, spălat și scurs
  • 475 ml apă clocotită
  • 700 g carne de pui gătită, tăiată în bucăți
  • 1 pungă de legume pentru stir-fry (aproximativ 340–400 g), preparate conform instrucțiunilor de pe ambalaj
  • 240 ml sos Teriyaki
  • ceapă verde feliată pentru decor
  • semințe de susan pentru decor
  • sos Sriracha și sos de soia, opțional, pentru servire
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Cum se prepară

Cuptorul se preîncălzește la 176 de grade Celsius. Un vas termorezistent de aproximativ 3 litri se unge ușor cu puțin ulei sau spray pentru gătit. Orezul spălat se pune în vas, iar peste el se toarnă apa clocotită. Vasul se acoperă etanș cu folie de aluminiu apoi se introduce în cuptor și se lasă aproximativ 20 de minute, până când apa este absorbită și orezul devine fraged.

După scoaterea din cuptor, orezul se lasă acoperit încă cinci minute. Apoi se afânează cu o furculiță.

Se adaugă carnea de pui, legumele gătite și sosul Teriyaki. Toate ingredientele se amestecă bine până la omogenizare.

Preparatul se reintroduce în cuptor, de această dată fără folie, și se lasă aproximativ 15 minute, până când toate ingredientele sunt bine încălzite.

La final, caserola se presară cu ceapă verde și semințe de susan. Cei care preferă preparatele mai picante pot adăuga sos Sriracha sau puțin sos de soia suplimentar.

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