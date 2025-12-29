Cu două zile înainte de masa bogată de Revelion, tot mai mulți specialiști recomandă mese ușoare, bogate în fibre, legume și proteine vegetale, care să ajute digestia și să „aerisească” organismul după excesele din perioada sărbătorilor. O astfel de masă poate fi o salată consistentă, dar ușor de digerat, care poate fi pregătită din timp și consumată pe parcursul unei zile.

O variantă potrivită este o salată caldă de legume cu năut, sățioasă, dar blândă cu stomacul, ideală pentru perioada de tranziție înainte de mesele grele de Revelion.

De ce funcționează ca „pre-detox”

Legumele gătite ușor și leguminoasele aduc fibre care susțin tranzitul intestinal, în timp ce lipsa cărnii, a prăjelilor și a zahărului reduce inflamația și senzația de balonare. Uleiul de măsline și sucul de lămâie sprijină digestia, iar năutul oferă proteine care mențin sațietatea.

Ingrediente (2–3 porții)

1 conservă de năut (240 g scurs)

1 dovlecel mare

2 morcovi

1 ardei gras roșu

1 ceapă mică roșie

2 linguri ulei de măsline extravirgin

sucul de la 1 lămâie

sare, după gust

piper proaspăt măcinat

opțional: pătrunjel proaspăt sau coriandru

Mod de preparare

Legumele se spală și se taie cuburi. Morcovii și ardeiul se pot sota ușor într-o tigaie antiaderentă, cu o lingură de ulei de măsline, timp de 5-7 minute, cât să se înmoaie ușor, fără să se rumenească excesiv. Se adaugă dovlecelul și ceapa și se mai gătesc 3-4 minute.

Năutul se clătește bine și se adaugă peste legume, doar cât să se încălzească. Se oprește focul, se adaugă restul de ulei de măsline, sucul de lămâie, sarea și piperul. La final, se presară verdeață proaspătă, după preferință.