Direcția pentru Agricultură Arad va începe verificări prin sondaj în supermarket-urile din județ, după ce directorul instituției, Adrian Alda, a găsit la cumpărături legume cu mucegai. Controalele vor viza respectarea standardelor de comercializare, etichetare și calitate a produselor, potrivit Agerpres.

Directorul Adrian Alda a declarat luni, pentru AGERPRES, că această campanie pleacă de la experiența sa personală, după ce a găsit într-un supermarket legume „neconforme”, acoperite cu mucegai.

„Vom desfăşura activităţi de control prin sondaj la supermarket-uri, pentru că e nevoie de respectarea legii, consumatorul trebuie să fie protejat, să aibă garanţia că va găsi în magazine produse conforme. Este o atribuţie legală pe care o avem şi vrem să fim implicaţi activ”, a declarat Alda.

Directorul Direcției Agricole Arad a precizat că intenționa să înceapă controalele încă de luni dimineață, însă echipele de control au fost mobilizate în județ pentru alte acțiuni legate de programe cu finanțare de la București.

În aceste condiții, verificările în supermarket-uri vor începe în următoarele zile.

Conform sursei citate, Direcția pentru Agricultură „are atribuţii de control privind respectarea standardelor de comercializare pentru legumele şi fructele proaspete”.

Ce vor verifica inspectorii

Controalele vor viza respectarea condițiilor de etichetare, calitate, conformitate și modul de comercializare a produselor.

Autoritățile spun că scopul acestor verificări este protejarea consumatorilor și asigurarea faptului că produsele aflate la vânzare respectă standardele prevăzute de lege.