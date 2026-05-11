Stanley Tucci nu este apreciat doar pentru rolurile sale din filme, ci și pentru pasiunea pentru gastronomie. Actorul a publicat recent pe Instagram o rețetă extrem de simplă de frittata preparată la tigaie, iar combinația minimalistă de ingrediente a atras imediat atenția fanilor, potrivit Thekitchn.

Preparatul se face în doar câteva minute, are o textură cremoasă și un gust intens datorită parmezanului maturat și ierburilor aromatice.

Rețeta de frittata a lui Stanley Tucci are doar trei ingrediente

Actorul nu oferă cantități exacte în videoclipul publicat pe Instagram, însă rețeta este suficient de simplă încât să poată fi adaptată ușor.

Pentru preparare ai nevoie de:

ouă,

usturoi sălbatic sau chives,

Parmigiano Reggiano ras.

Într-un bol se amestecă ouăle cu verdeața tocată fin, sare și parmezan ras.

Între timp, se încălzește o tigaie cu puțin ulei de măsline. Compoziția de ouă se toarnă în tigaie, iar ouăle sunt mișcate ușor cu o spatulă, într-un stil care amintește de ouăle scrambled foarte cremoase.

Trucul folosit de Stanley Tucci pentru a găti frittata pe ambele părți

Pentru a găti partea superioară a frittatei, Stanley Tucci folosește o metodă simplă, dar care necesită puțină îndemânare.

Frittata este răsturnată pe o farfurie mare și apoi întoarsă înapoi în tigaie pentru a se găti și pe cealaltă parte.

Metoda poate deveni puțin haotică și se recomandă, pentru un rezultat mai ordonat, ca preparatul să fie finalizat în cuptor.

De ce combinația funcționează atât de bine

Vedeta rețetei este Parmigiano Reggiano, care oferă preparatului un gust intens, sărat și ușor de nucă.

„Folosirea parmezanului proaspăt ras a fost o adevărată revelație pentru mine. Gustul sărat și aromat merge perfect cu textura bogată și cremoasă a ouălor”, notează autoarea articolului.

În lipsa usturoiului sălbatic, aceasta a folosit chives, care au adus un gust discret de ceapă verde și au făcut preparatul mai aromat.

Cum poți adapta rețeta acasă

Dacă nu găsești usturoi sălbatic, poți folosi:

chives,

leurdă,

ceapă verde foarte fin tocată.

Pentru o textură mai fermă, frittata poate fi introdusă câteva minute în cuptor, în loc să fie întoarsă în tigaie.

Preparatul poate fi servit simplu, cu salată sau cu pâine prăjită și este gata în mai puțin de 10 minute.