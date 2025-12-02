Rețetele Juanitei

Ingrediente (pentru 4 porții)

2 cartofi dulci mari

1 ardei verde

1 dovlecel

1 ceapă mare

2 fire de țelină apio cu tot cu frunze

1 păstârnac

2 morcovi

1 cățel de usturoi (opțional, pentru un gust mai intens)

1 cutie de năut

1-2 lingură ulei de măsline

Sare și piper după gust

½ linguriță boia dulce (opțional, pentru aromă și culoare)

Crutoane de pâine.

Prepararea supei cremă

Curăță cartofii dulci și taie-i cuburi. Curăță, spală și taie în bucăți mari legumele.

Într-o cratiță mare, încinge o lingură de ulei de măsline și adaugă legumele, călește-le 10 minute, apoi pune și cartofii dulci și năutul din conservă. Condimentează cu sare, piper și boia dulce și completează cu apă sau supă de legume, să acopere totul.

Lasă să fiarbă la foc mic 20–25 de minute, până ce cartofii și rădăcinoasele se înmoaie complet.

Ia oala de pe foc și pasează totul cu un blender vertical până obții o textură fină și cremoasă. Dacă supa ți se pare prea groasă, poți adăuga puțină supă suplimentară sau apă caldă.

S ervirea

Toarnă supa în boluri, pune crutoanele sau pâine lângă și stropește cu câteva picături de ulei de măsline. Poți decora și cu verdeață proaspătă (pătrunjel sau coriandru) tocată mărunt.

Este excelentă la gust și o opțiune vegetariană, perfectă pentru perioada de post.

Poftă bună!