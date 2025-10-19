Supă de năut gata în 20 de minute: o rețetă cremoasă, bogată în fibre și gust, perfectă pentru un prânz în familie

O masă rapidă nu trebuie să fie lipsită de savoare sau valoare nutritivă. Această supă de năut, pregătită în doar 20 de minute, oferă 11 grame de fibre per porție și o textură catifelată datorită brânzei cremoase. Cu accente aromate de mirodenii mexicane și toppinguri crocante, este o rețetă ideală pentru un prânz în familie, într-o zi aglomerată, arată eatingwell.com.

Brânza se topește perfect în supă, oferind consistență și un gust reconfortant. Iar frunzele de coriandru și fâșiile de tortilla adaugă o notă proaspătă și o textură crocantă. Totul se prepară într-o singură oală – rapid, practic și gustos.

Ingrediente (pentru 6 porții)

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 ceapă galbenă medie, tocată (aprox. 250 g)

3 căței mari de usturoi, tocați fin (aprox. 2 linguri)

2 linguri condiment pentru taco, fără sare adăugată

1 vârf de cuțit de sare

1 litru supă de legume

2 conserve (400 g fiecare) de năut, clătite (aprox. 3 căni)

2 cartofi dulci mici, spălați și tăiați cuburi (aprox. 2 căni)

1 conservă (400 g) de roșii cuburi coapte pe foc, fără sare

225 g brânză cremoasă (tip cream cheese), moale

140 g baby spanac (aprox. 5 căni pline)

Frunze proaspete de coriandru (opțional)

Fâșii colorate de tortilla (opțional)

Mod de preparare

Într-o cratiță mare, încinge uleiul la foc mare. Adaugă ceapa tocată, usturoiul, condimentele pentru taco și sarea. Gătește, amestecând des, timp de 3–5 minute, până când ceapa devine ușor translucidă și mirodeniile își eliberează aroma. Adaugă supa de legume, năutul clătit, cartofii dulci și roșiile cuburi. Acoperă și adu la punctul de fierbere. Redu focul pentru a menține o fierbere ușoară și lasă să fiarbă 8–10 minute, până când cartofii se înmoaie. Încorporează brânza cremoasă și amestecă până se topește complet. Adu din nou supa la fierbere ușoară. Adaugă spanacul și gătește încă 1–2 minute, până când frunzele se înmoaie. Împarte supa în 6 boluri. Decorează cu coriandru proaspăt și fâșii de tortilla, dacă dorești.

Un prânz complet, rapid și sănătos

Această supă combină proteinele din năut cu fibrele din legume și grăsimile bune din brânza cremoasă. Este o alegere echilibrată, potrivită pentru toată familia. Textura densă și aromele intense o transformă într-un preparat confortabil, dar ușor.

În doar 20 de minute, poți obține o masă consistentă, plină de culoare și gust, fără efort.