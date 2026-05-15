Pastele cu somon și cremă de brânză au devenit una dintre cele mai populare rețete rapide pentru cină în ultimii ani. Preparatul combină gustul intens al somonului afumat cu textura fină a unui sos cremos, dar mai ușor decât variantele clasice pe bază de smântână grasă. Rețeta este apreciată mai ales pentru faptul că poate fi pregătită în aproximativ 20 de minute, promite State of Dinner. Secretul preparatului este folosirea cremei de brânză în locul sosurilor foarte grele. Aceasta se topește rapid și formează un sos fin care aderă bine la paste, fără să dea senzația unui preparat excesiv de gras.

Ingrediente:

340 grame paste;

225 grame somon afumat;

225 grame cremă de brânză;

120 mililitri apă păstrată de la fierberea pastelor;

2 căței de usturoi tocați;

sucul și coaja de la o lămâie;

50 grame parmezan ras;

15 mililitri ulei de măsline;

mărar proaspăt sau chives;

sare și piper după gust.

Rețeta poate fi preparată atât cu paste scurte, cât și cu tagliatelle sau fettuccine. Autorii recomandă folosirea unei forme de paste care reține bine sosul cremos.

Cum se prepară

Pastele se fierb conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Înainte de scurgere, se păstrează aproximativ 120 mililitri din apa în care au fiert. Amidonul din această apă ajută la emulsificarea sosului și îi oferă o textură mai fină.

Într-o tigaie mare se încălzește uleiul de măsline, apoi se adaugă usturoiul și se gătește aproximativ un minut, până devine aromat. Se adaugă crema de brânză și apa de la paste, amestecând continuu până când compoziția devine omogenă și cremoasă.

Ulterior se încorporează parmezanul, sucul de lămâie și coaja rasă. Pastele fierte se adaugă în sos, iar la final se pune somonul afumat rupt în bucăți mai mici.

Somonul este introdus spre final pentru a nu deveni prea uscat sau prea sărat. Preparatul se asezonează cu sare, piper și verdețuri proaspete.

În ultimii ani, multe rețete virale de paste au început să înlocuiască smântâna grasă cu ingrediente precum crema de brânză, ricotta sau crème fraîche. Motivul este simplu: sosurile devin mai stabile, mai rapide și mai ușor de preparat acasă.

În cazul pastelor cu somon, crema de brânză oferă consistență fără să acopere complet gustul peștelui.