După mesele copioase din perioada sărbătorilor de iarnă, dominate de preparate grele din carne de porc, tot mai mulți români caută rețete mai ușoare, dar pline de gust. Una dintre opțiunile inspirate vine din bucătăria grecească: saganaki cu creveți, un preparat rapid, bogat în proteine și cu un aport mai mic de grăsimi decât mâncărurile tradiționale de iarnă.

Rețeta combină creveții fragezi cu sos de roșii, brânză feta și ierburi aromatice, rezultatul fiind un fel de mâncare echilibrat, potrivit pentru perioada de „revenire” după excesele culinare de sărbători.

De ce saganaki cu creveți?

Creveții sunt o sursă bună de proteine și minerale, dar au puține calorii, iar combinația cu sos de roșii și feta oferă savoare fără a încărca excesiv digestia. În plus, preparatul se gătește rapid și poate fi servit atât la prânz, cât și la cină.

Rețetă de saganaki cu creveți

Ingrediente (2 porții):

300 g creveți cruzi, decorticați

200 g roșii tocate (proaspete sau din conservă)

100 g brânză feta

1 ceapă mică, tocată fin

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

50 ml vin alb sec

1 linguriță oregano uscat

sare și piper, după gust

opțional: fulgi de ardei iute și pătrunjel proaspăt

Mod de preparare:

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie și călește ceapa până devine translucidă.

Adaugă usturoiul și gătește-l timp de 30 de secunde, apoi stinge cu vinul alb.

Pune roșiile tocate, oregano, sare și piper, și lasă sosul să fiarbă 5-7 minute, până se leagă.

Adaugă creveții și gătește-i 2-3 minute pe fiecare parte, până devin roz.

Presară brânza feta sfărâmată, acoperă tigaia și mai lasă pe foc mic 2 minute, cât să se înmoaie ușor brânza.

Servește preparatul cald, cu pătrunjel proaspăt și, dacă îți place, un strop de ardei iute.

Saganaki cu creveți poate fi acompaniat de o salată verde sau de pâine integrală, fiind o alegere potrivită pentru cei care vor să facă o tranziție mai ușoară după mesele bogate ale sărbătorilor de iarnă, fără a renunța la gust.