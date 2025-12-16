Este din seria preparatelor de 10 minute. Maxim. Mai ales dacă folosești creveți congelați. Îi lași să ajungă la temperatura camerei și îi gătești un minut.

Ingrediente pentru creveți pil pil

Creveți mari curățați (doar coada se folosește) sau din cei congelați, cum am folosit eu

2-3 căței de usturoi,

2-3 linguri ulei de măsline,

Chilli (sau 1-2 ardei roșii mici, super iuți), sare, piper

Câteva fire de pătrunjel proaspăt.

Preparare creveți pil pil

Se taie felii fine usturoiul, se prăjește în câteva linguri de ulei încins, se pune și boiaua (sau ardeii), cu grijă să nu se ardă nici unul, nici alta. Se adaugă creveții. Nu-i prăjiți mai mult de un minut pe fiecare parte ca să rămână suculenți.

Se servesc pe un platou cu sosul deasupra și asezonați cu pătrunjel tăiat grosier.

Poftă bună!