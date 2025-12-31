Creveții sunt una dintre cele mai inspirate alegeri pentru masa de Revelion: se gătesc repede, arată spectaculos și pot fi adaptați atât pentru aperitive elegante, cât și pentru preparate principale ușoare. Iată trei rețete care pot transforma masa de Anul Nou într-un festin rafinat, fără ore petrecute în bucătărie.

1. Creveți în unt cu usturoi și lămâie

Un preparat clasic, cu gust intens, ideal ca aperitiv cald sau fel principal servit alături de pâine prăjită ori orez simplu.

Ingrediente:

creveți cruzi, decorticați

unt

usturoi tocat fin

suc și coajă de lămâie

pătrunjel proaspăt

sare și piper

Mod de preparare:

Creveții se gătesc rapid în unt încins, împreună cu usturoiul, timp de 2–3 minute pe fiecare parte. La final se adaugă sucul de lămâie, coaja rasă și pătrunjelul. Preparatul este gata în mai puțin de 10 minute și se servește imediat.

2. Creveți crocanți în crustă de pesmet

O rețetă perfectă pentru platouri festive, foarte apreciată de invitați, mai ales dacă este însoțită de un sos fresh.

Ingrediente:

creveți mari, decorticați

ouă

făină

pesmet (sau panko)

ulei pentru prăjit

sare, piper

Mod de preparare:

Creveții se trec prin făină, ou și pesmet, apoi se prăjesc rapid în ulei încins până devin aurii. Se servesc cu sos de iaurt și lămâie sau cu un sos sweet chili, pentru un contrast dulce-picant.

3. Creveți la tigaie cu sos de vin alb și parmezan

O rețetă elegantă, potrivită pentru un meniu de Revelion cu aer sofisticat.

Ingrediente:

creveți cruzi

vin alb sec

smântână pentru gătit

parmezan ras

usturoi

ulei de măsline

sare și piper

Mod de preparare:

Creveții se sotează scurt în ulei de măsline cu usturoi, se sting cu vin alb, apoi se adaugă smântâna și parmezanul. Sosul se leagă rapid, iar preparatul se poate servi cu paste proaspete sau cu legume sotate.

De ce să alegi creveții pentru Revelion?

Pe lângă faptul că sunt versatili și ușor de gătit, creveții aduc un aer festiv mesei și permit combinații sofisticate, fără a încărca meniul. Sunt o alternativă inspirată la preparatele grele și pot fi adaptați atât pentru mese restrânse, cât și pentru petreceri cu mulți invitați.