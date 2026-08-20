Copiii care au probleme de greutate nu trebuie învinovățiți și nici tratați izolat, subliniază Ema Claudia Mărgineanu, dietetician-nutriționist specializat în nutriție pediatrică, psihonutriție și managementul obezității la copii și adolescenți.

În cadrul dezbaterii G4Media „Greutatea sub control – de la dietă și sport la tratamente și intervenții”, aceasta a explicat influența directă pe care o au familia, obiceiurile zilnice și mediul online asupra comportamentului alimentar al tinerilor.