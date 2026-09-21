Neamț: Șase persoane, între care trei copii, s-au intoxicat cu ciuperci

21 sept. 2026, Articole / Reportaje
Neamț: Șase persoane, între care trei copii, s-au intoxicat cu ciuperci
Foto Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Șase persoane din localitatea Oșlobeni, membri ai aceleiași familii, s-au intoxicat după ce au consumat ciuperci otrăvitoare, a anunțat, luni, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Neamț, transmite Agerpres.

Printre persoanele intoxicate se numără și trei copii, cu vârste de 4, 7 și 9 ani.

Părinții copiilor le-au spus cadrelor medicale că au cules ciupercile dintr-o pădure din localitate, iar ulterior au preparat mâncare din acestea.

La câteva ore după consum, tuturor membrilor familiei li s-a făcut rău, astfel că au sunat la 112.

„Toți pacienții au fost preluați de ambulanțe cu asistent medical și predați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”, au precizat reprezentanții SAJ Neamț.

Cele șase persoane, cu vârste cuprinse între 4 și 70 de ani, au rămas internate la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, unde primesc îngrijiri medicale de specialitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
20 sept.
GALERIE FOTO | Cum arată câmpurile din județul Alba la început de toamnă
GALERIE FOTO | Cum arată câmpurile din județul Alba la început de toamnă
Articole / Reportaje
20 sept.
Comisia Europeană dă undă verde României pentru exporturile de ovine și caprine/ România a semnat acorduri internaționale cu șase piețe
Comisia Europeană dă undă verde României pentru exporturile de ovine și caprine/ România a semnat acorduri internaționale cu șase piețe
Articole / Reportaje
20 sept.
Pepenele de iarnă, o nouă  cultură exotică, testată la Buzău/ Fructele ajung până la 20 kg și se pot păstra 6 luni/ Pepenele are un gust de castravete, cu amestec de dovlecel
Pepenele de iarnă, o nouă  cultură exotică, testată la Buzău/ Fructele ajung până la 20 kg și se pot păstra 6 luni/ Pepenele are un gust de castravete, cu amestec de dovlecel
Articole / Reportaje
20 sept.
Medicamentele pentru slăbit lovesc dur industria HoReCA/ În UK, 1,6 milioane de adulți recurg la tratamente pentru slăbit
Medicamentele pentru slăbit lovesc dur industria HoReCA/ În UK, 1,6 milioane de adulți recurg la tratamente pentru slăbit
Articole / Reportaje
20 sept.
6 legume care cresc rapid în mai puțin de 60 de zile / Ce poți planta în septembrie pentru o ultimă recoltă de toamnă
6 legume care cresc rapid în mai puțin de 60 de zile / Ce poți planta în septembrie pentru o ultimă recoltă de toamnă

Cele mai noi articole

INTERVIU | Românii gătesc diferit față de acum 5 ani / Roxana Basarabă, Group Brand Manager MAGGI: „Aproape jumătate se uită acum la valorile nutriționale”
INTERVIU | Românii gătesc diferit față de acum 5 ani / Roxana Basarabă, Group Brand Manager MAGGI: „Aproape jumătate se uită acum la valorile nutriționale”
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 95) | Vinurile cu „drojdii sălbatice”, noul trend în lumea vinului. Ce sunt și ce gust au
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 95) | Vinurile cu „drojdii sălbatice”, noul trend în lumea vinului. Ce sunt și ce gust au
Miniștrii agriculturii și pescuitului din UE se reunesc la Bruxelles / PAC post-2027, piața și îngrășămintele, pe agendă
Miniștrii agriculturii și pescuitului din UE se reunesc la Bruxelles / PAC post-2027, piața și îngrășămintele, pe agendă
VIDEO | Cele 4 ingrediente obligatorii din pizza napoletană. Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo: „Nu ai voie să schimbi rețeta aluatului” / Ce o diferențiază de alte tipuri de pizza
VIDEO | Cele 4 ingrediente obligatorii din pizza napoletană. Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo: „Nu ai voie să schimbi rețeta aluatului” / Ce o diferențiază de alte tipuri de pizza
INTERVIU | Alimentația și sănătatea inimii / Dr. Laura Panait: „Nu există un singur aliment care să protejeze inima, dar uleiul de măsline, peștele gras, leguminoasele, cerealele integrale și nucile pot fi de ajutor”
INTERVIU | Alimentația și sănătatea inimii / Dr. Laura Panait: „Nu există un singur aliment care să protejeze inima, dar uleiul de măsline, peștele gras, leguminoasele, cerealele integrale și nucile pot fi de ajutor”