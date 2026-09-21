Neamț: Șase persoane, între care trei copii, s-au intoxicat cu ciuperci

Șase persoane din localitatea Oșlobeni, membri ai aceleiași familii, s-au intoxicat după ce au consumat ciuperci otrăvitoare, a anunțat, luni, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Neamț, transmite Agerpres.

Printre persoanele intoxicate se numără și trei copii, cu vârste de 4, 7 și 9 ani.

Părinții copiilor le-au spus cadrelor medicale că au cules ciupercile dintr-o pădure din localitate, iar ulterior au preparat mâncare din acestea.

La câteva ore după consum, tuturor membrilor familiei li s-a făcut rău, astfel că au sunat la 112.

„Toți pacienții au fost preluați de ambulanțe cu asistent medical și predați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”, au precizat reprezentanții SAJ Neamț.

Cele șase persoane, cu vârste cuprinse între 4 și 70 de ani, au rămas internate la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, unde primesc îngrijiri medicale de specialitate.