Chiar și în plină iarnă, consumatorii care caută legume românești pot găsi în piețe tomate produse în solariile fermierilor locali, uneori la prețuri mai mici decât cele practicate în supermarketuri. Pentru legumicultori, pauza de iarnă a devenit de mult o amintire, iar producția de tomate se desfășoară aproape fără întrerupere, informează Adevărul.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Tomatele sunt una dintre culturile sprijinite de stat prin programul de susținere a legumelor cultivate în spații protejate, iar prezența lor pe tarabe în luna ianuarie nu mai este o raritate. Deși o nouă cultură de tomate extra-timpurii este deja în pregătire și va ajunge pe piață în martie, unii fermieri au ales să prelungească producția începută în toamnă. Pentru ei, acest demers a fost atât un test al pieței, cât și o probă de rezistență pentru soiurile cultivate, supuse unor condiții dificile de iarnă.

În prezent, producția de tomate se realizează în solarii tot mai bine echipate, cu instalații moderne de încălzire și structuri mai solide. Următorul obiectiv pentru micii producători este introducerea unor sisteme care să asigure suplimentar lumina necesară plantelor, deoarece zilele scurte și mohorâte rămân cea mai mare provocare. Dacă în urmă cu doar câțiva ani legumicultorii care lucrau iarna erau puțini, astăzi numărul lor a crescut semnificativ. Concurența pentru a fi printre primii care scot roșii românești pe piață este tot mai dură, iar primele tomate cu gust ajung acum la cumpărători încă din martie, nu din mai. Tot mai puțin lipsește ca fermierii cu experiență să poată produce și vinde roșii indiferent de sezon.

Roșiile românești se vând acum la prețuri mai mici decât cele de import și chiar sub nivelul anului trecut

În cea mai mare piață din municipiul Slatina, din județul Olt – județ cu cea mai mare suprafață cultivată cu legume în spații protejate – alături de roșiile de import se găsesc și tomate locale. În ultimele zile ale anului 2025, prețul acestora a fost chiar mai mic decât în supermarketuri, context explicat și prin faptul că 2025 nu a fost un an favorabil culturii de tomate.

„Și în luna ianuarie vom avea roșii, dar suntem singurii din piață. Sunt costuri destule, să știți. Prețul e OK, să zicem”, spune Simona Radu, producătoare din localitatea Obârșia, județul Olt.

Roșiile românești se vând acum la prețuri mai mici decât cele de import și chiar sub nivelul anului trecut. „Primăvara este cel mai bun preț, acum nu este nici măcar la jumătate, în cazul unora. În primăvară am vândut și cu 35 lei, dar întotdeauna primăvara, când ieșim cu ele, sunt mai scumpicele. În supermarket, cele de import sunt mai scumpe, dar aici oamenii nu vin să cumpere din comoditate, cred eu ”, explică Simona Radu.

Pentru a obține un preț bun, fermierii încearcă să scoată roșiile cât mai devreme

În ferma din Obârșia, cele mai scumpe tomate ajung la 20 lei/kg, însă există și variante la 7 lei/kg, 10 lei/kg sau 12 lei/kg, în funcție de tipul roșiilor.

„Până la cele din primăvară nu vom avea, probabil va fi o lună între ele. Cu cele cherry cred că vom merge cel mai mult”, a mai precizat producătoarea. Faptul că au reușit să mențină cultura atât de mult timp, având mai multe tipuri de tomate, le oferă fermierilor date importante pentru planificarea anului 2026 și pentru a înțelege mai bine preferințele consumatorilor.

Iarna aduce însă costuri ridicate. În nopțile geroase, consumul de combustibil pentru încălzirea solariilor crește semnificativ, dar cea mai mare problemă rămâne lipsa luminii naturale. De aceea, fermierii iau în calcul suplimentarea cu lumină artificială, pas care ar putea permite producția de tomate pe tot parcursul anului. Rămâne însă întrebarea dacă aceste investiții vor putea fi acoperite din prețul final, în condițiile în care primele tomate sunt destinate, de regulă, unei piețe exclusiviste.

Pentru a obține un preț bun, fermierii încearcă să scoată roșiile cât mai devreme. Acesta poate ajunge la 35 lei/kg, însă la poarta fermei, deoarece majoritatea producătorilor livrează către intermediari, nu direct către consumatorul final. Astfel se explică și prețurile ridicate din piețele altor județe, unde, în anii trecuți, tomatele oltenești s-au vândut și cu peste 50 lei/kg sau chiar peste 60 lei/kg.

Aceste prețuri avantajoase se mențin însă rareori mai mult de câteva zile. În iernile blânde, diferența de producție dintre fermierii care investesc masiv în încălzire și cei cu costuri mai reduse este de doar una-două săptămâni. Odată ce cantitățile de tomate cresc pe piață, prețurile scad rapid.

Soluția cunoscută de fermieri, dar dificil de aplicat la scară largă, rămâne asocierea în cooperative. Prin negociere și livrări constante, legumele românești, inclusiv tomatele extra-timpurii obținute cu investiții semnificative, ar putea ajunge în supermarketuri, unde volumele vândute către consumatorul final sunt mult mai mari.