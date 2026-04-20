Primăria Capitalei a început să demonteze comerțul ilegal din Parcul Cișmigiu. Luni, echipele de intervenție au dezafectat un salon de evenimente și o terasă extinsă abuziv pe domeniul public, în zona localului „La Biblioteca”, anunță Agerpres.

Ani de zile au funcționare fără acte

Potrivit Poliției Locale a Municipiului București, construcțiile desființate nu dețineau nicio autorizație pentru ocuparea domeniului public. Deși proprietarul a fost amendat și avertizat în repetate rânduri de-a lungul anilor, acesta a ignorat somațiile, refuzând să elibereze spațiul de bunăvoie. În consecință, operațiunea de demolare a fost executată forțat, iar costurile vor fi suportate integral de către agentul economic.

„Toate acareturile dispar fără excepție”

Acțiunea de luni face parte dintr-o campanie amplă începută încă de vineri, când au fost rase de pe fața pământului alte șase construcții ilegale (magazii, toalete improvizate și tejghele extinse) situate în zonele Fanfara și Voliera Păunilor.

Principalele nereguli vizate

Extinderi abuzive: Podiumuri, pavaje și terase care „s-au întins” peste spațiul verde.

Vechimea abuzurilor: Unele structuri improvizate funcționau ilegal de aproape 10 ani.

Măsuri drastice: Primarul General a semnat dispozițiile de desființare pentru toate elementele care nu respectă planul urbanistic al parcului monument istoric.

„Tot ce este ilegal dăm jos, fără excepție”, au transmis reprezentanții Poliției Locale, subliniind că acțiunea coordonată împreună cu ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București) vizează redarea parcului către cetățeni în forma sa originală.