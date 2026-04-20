Salon de evenimente și terasă din Parcul Cișmigiu, demolate la ordinul Primarului General

20 apr. 2026, Articole / Reportaje
Foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Ani de zile au funcționare fără acte
  2. „Toate acareturile dispar fără excepție”

Primăria Capitalei a început să demonteze comerțul ilegal din Parcul Cișmigiu. Luni, echipele de intervenție au dezafectat un salon de evenimente și o terasă extinsă abuziv pe domeniul public, în zona localului „La Biblioteca”, anunță Agerpres.

Ani de zile au funcționare fără acte

Potrivit Poliției Locale a Municipiului București, construcțiile desființate nu dețineau nicio autorizație pentru ocuparea domeniului public. Deși proprietarul a fost amendat și avertizat în repetate rânduri de-a lungul anilor, acesta a ignorat somațiile, refuzând să elibereze spațiul de bunăvoie. În consecință, operațiunea de demolare a fost executată forțat, iar costurile vor fi suportate integral de către agentul economic.

„Toate acareturile dispar fără excepție”

Acțiunea de luni face parte dintr-o campanie amplă începută încă de vineri, când au fost rase de pe fața pământului alte șase construcții ilegale (magazii, toalete improvizate și tejghele extinse) situate în zonele Fanfara și Voliera Păunilor.

Principalele nereguli vizate

  • Extinderi abuzive: Podiumuri, pavaje și terase care „s-au întins” peste spațiul verde.

  • Vechimea abuzurilor: Unele structuri improvizate funcționau ilegal de aproape 10 ani.

  • Măsuri drastice: Primarul General a semnat dispozițiile de desființare pentru toate elementele care nu respectă planul urbanistic al parcului monument istoric.

- articolul continuă mai jos -

„Tot ce este ilegal dăm jos, fără excepție”, au transmis reprezentanții Poliției Locale, subliniind că acțiunea coordonată împreună cu ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București) vizează redarea parcului către cetățeni în forma sa originală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

