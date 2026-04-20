Grupul francez Carrefour își continuă strategia de retragere din anumite piețe și anunță ieșirea din Turcia, după ce anterior a renunțat la operațiunile din România, scrie Profit.ro. Decizia vine în urma unui acord semnat cu un important grup turc, proprietar al rețelei de spitale Memorial și al brandului de retail English Home. Tranzacția vizează participațiile din cadrul rețelei CarrefourSA, unul dintre cei mai mari retaileri din Turcia, unde compania franceză activa printr-un parteneriat cu grupul Sabanci.

Carrefour este prezent în Turcia încă din anii ’90, când a deschis primele hipermarketuri la Istanbul, dezvoltând ulterior rețeaua în parteneriat local. Decizia de retragere marchează un nou pas în repoziționarea grupului, care în ultimii ani a ales să iasă din mai multe piețe considerate mai puțin profitabile sau dificile.

Acordul a fost încheiat cu un grup antreprenorial turc puternic, activ în mai multe domenii, inclusiv sănătate și retail, ceea ce confirmă interesul crescut al investitorilor locali pentru consolidarea pieței.

Reacție negativă pe bursă

Anunțul tranzacției a avut un impact imediat pe piața financiară. Acțiunile CarrefourSA au înregistrat o scădere abruptă la Bursa din Istanbul, semnalând îngrijorarea investitorilor în legătură cu schimbarea structurii acționariatului.

Potrivit datelor din piață, titlurile companiei au suferit o corecție semnificativă imediat după anunț, într-un context în care investitorii reevaluează perspectivele retailerului sub noul control.

Ieșirea din Turcia vine după alte retrageri din regiune și reflectă o strategie mai largă a grupului francez de a-și optimiza portofoliul și de a se concentra pe piețele considerate mai stabile sau mai profitabile. În ultimii ani, Carrefour a adoptat o politică de eficientizare a operațiunilor, renunțând la anumite afaceri unde marjele de profit erau reduse sau unde competiția locală era foarte puternică.

Piața locală, în proces de consolidare

Pentru Turcia, tranzacția marchează un nou episod de consolidare a sectorului de retail, unde jucătorii locali câștigă tot mai mult teren. Rețeaua CarrefourSA, care operează peste o mie de magazine în zeci de provincii, rămâne un actor important pe piață, iar schimbarea de proprietar ar putea aduce o nouă strategie de dezvoltare.

Decizia Carrefour reflectă tendințele mai largi din retailul internațional, unde marile grupuri își regândesc prezența globală, în funcție de profitabilitate și de condițiile economice locale. În același timp, piețele emergente, precum cea din Turcia, devin tot mai atractive pentru investitorii locali, care preiau controlul asupra unor active importante, într-un proces de reconfigurare a industriei.