Deși face parte dintr-una dintre cele mai cunoscute familii din lume, Prințul William spune că, în bucătărie, lucrurile nu sunt întotdeauna simple. Prințul gătește ocazional acasă și are un preparat preferat, friptura de vită, dar recunoaște că obținerea rezultatului perfect îi dă bătăi de cap, potrivit TheTakeOut. De la alegerea gradului de gătire până la sosuri, chiar și un preparat aparent banal poate deveni o provocare.

Este obișnuit ca membrii familiei regale să aibă mesele pregătite de bucătari profesioniști, meniurile fiind coordonate de echipele de la palat împreună cu Regele Charles al III-lea. Cu toate acestea, Prințul William și Catherine, prințesa de Wales au un stil de viață mai relaxat acasă, la reședința din Windsor Great Park, unde nu se bazează exclusiv pe personal pentru mesele zilnice.

Prințul a spus în repetate rânduri că mai gătește din când în când, chiar dacă spune că nu este foarte priceput în bucătărie. Preparatul său preferat este friptura de vită.

Totuși, chiar și acest preparat aparent simplu îi ridică dificultăți. „Îmi fac griji când o gătesc — urăsc să gătesc prea mult friptura”, a spus el, citat de Hello!. Prințul preferă friptura „medium-rare”, adică fragedă, suculentă și cu un interior ușor roz.

A devenit expert în friptura de vită

Chiar dacă în trecut spunea că are emoții când gătește friptură, se pare că Prințul William a devenit mai încrezător în bucătărie. În timpul unei vizite la o organizație caritabilă pentru tineri, în ianuarie 2023, a vorbit din nou despre pasiunea sa pentru friptură și despre faptul că a început să stăpânească mai bine unele preparate.

După ce a menționat că știe deja să gătească câteva dintre mâncărurile sale preferate, a glumit (citat de The Mirror): „Fac o friptură foarte bună.”

Ce înseamnă, de fapt, o friptură „perfectă”

Există mai multe moduri de a găti o friptură, iar totul începe cu alegerea bucății de carne. Nu toate tipurile sunt potrivite pentru prepararea „medium-rare”, deoarece diferă în funcție de textură, conținutul de grăsime și structura țesutului.

Printre cele mai potrivite bucăți pentru acest tip de preparare se numără ribeye, filet mignon și New York strip, datorită faptului că sunt fragede și bine marmorate, cu inserții vizibile de grăsime. Pentru a obține textura ideală, este importantă atât tehnica, cât și timpul de gătire: friptura trebuie condimentată și gătită aproximativ patru minute într-o tigaie de fontă, întorcând-o pe fiecare parte la intervale de un minut.