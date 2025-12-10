Localitatea Dumbrăveni se pregătește pentru una dintre cele mai mari investiții agricole din ultimii ani. SC Roșii Românești SRL, companie cu acționari din Polonia și sediu în Timișoara, a depus documentația pentru realizarea unui complex de sere moderne pentru cultura de roșii, arată Turnul Sfatului. Bugetul anunțat depășește 20 de milioane de euro, iar lucrările ar trebui să fie finalizate în maximum doi ani.

Proiectul marchează revenirea unei tradiții agricole locale. Serele din Dumbrăveni au funcționat zeci de ani, dar s-au închis la începutul anilor 2000. Noii investitori promit însă o infrastructură complet digitalizată, adaptată standardelor europene.

Complex agricol de peste 100 de mii de metri pătrați

Documentele depuse la Agenția pentru Protecția Mediului descriu o investiție de mari dimensiuni. Proiectul include un ansamblu de sere cu regim de înălțime parter, un spațiu amplu de ambalare și zone logistice. Suprafața construită va depăși 100.000 de metri pătrați. Vor exista și 40 de locuri de parcare, amplasate lângă halele de producție și depozitare.

Termenul de implementare este de maximum 24 de luni. Estimările arată o medie de zece milioane de euro pe an pentru construcții, echipamente și infrastructură. Reprezentanții companiei precizează că proiectul va fi implementat etapizat, în funcție de evoluția cererii și de dinamica pieței legumelor.

Amplasamentul ocupă 324.538 de metri pătrați. Terenul este intravilan, liber de construcții și aparține companiei Roșii Românești SRL. Fosta platformă a Serelor de Stat Dumbrăveni se află la marginea orașului, lângă Strada Ernei, drum județean ce leagă localitatea de Mediaș. Zona este protejată de un dig ridicat în 1977.

Pauză în iulie și igienizare în august

Modelul tehnologic propus permite o cultură de roșii activă timp de zece luni pe an. În iulie, activitatea se oprește pentru concedii. În august se face igienizarea completă a serelor și înlocuirea plantelor.

Producția se va baza pe tehnologie hi-tech, folosită deja în grupul Citronex. Tomatele nu vor intra în contact cu solul. Plantele vor fi crescute în covorașe de vată minerală suspendate, cu apă și nutrienți administrați în regim controlat. Radacina fiecărei plante va fi monitorizată electronic prin senzori conectați la un sistem centralizat.

Irigarea se va face în circuit închis. Apa cu soluție nutritivă va fi filtrată și dezinfectată cu ultraviolete. Sursele de apă includ puțuri proprii, un bazin suprateran pentru colectarea apei pluviale și sistemul de recuperare a condensului.

Din octombrie până în aprilie, plantele vor primi lumină artificială. Lămpile LED și HPS vor suplimenta lumina naturală. Temperatura va fi menținută constant la 20 de grade Celsius.

Energie, eficiență și control climatic

Încălzirea serelor se va baza pe două centrale pe gaz metan. Capacitatea combinată va fi de 19,9 MWh. Randamentul estimat este de 91,3%, grație unui condensator pentru recuperarea gazelor arse. Un rezervor tampon de 600.000 de litri va stabiliza fluxul termic, iar distribuția căldurii va fi controlată digital.

Sistemul climatic va urmări umiditatea, temperatura și circulația aerului. Serele vor fi închise și ventilate după un model utilizat în Olanda și Polonia. CO2-ul rezultat din arderea gazului va fi recuperat și introdus în sere. Dozarea va stimula fotosinteza și va reduce impactul emisiilor asupra mediului.

Recoltare manuală și livrare rapidă

Roșiile vor fi recoltate manual. Ambalarea va avea loc în hala dedicată, în lăzi tip cofraj din carton sau plastic. Produsele vor ajunge în piețe și supermarketuri în 24–48 de ore de la recoltare. Planul companiei prevede livrări către marile lanțuri de retail și spre piața internă.

Structura serelor va avea fundații izolate și stâlpi metalici. Acoperișul va fi din sticlă. Spațiul verde din jurul complexului va ocupa peste 65% din suprafața totală.

Serele din Dumbrăveni au fost construite în 1975. La acea vreme erau printre cele mai mari din România. Au funcționat până în anul 2000. După închidere, terenul a fost preluat de Primărie prin hotărâre de guvern și a rămas neutilizat timp de două decenii.

Revenirea unei investiții agricole de asemenea amploare schimbă profilul economic al zonei. Proiectul vine într-un moment în care serele industriale câștigă teren în Europa Centrală și de Est, iar cererea pentru legume produse local crește.

Polonezii de la Citronex se extind pe piața românească

Grupul Citronex este un business de familie din Polonia, activ în mai multe domenii. Compania importă și distribuie banane, produce și comercializează tomate, dar gestionează și hoteluri și restaurante. Citronex a intrat pe piața din România în 2018, când a deschis un depozit de 2.500 de metri pătrați în Timișoara. Un an mai târziu, și-a extins rețeaua printr-un centru logistic în zona de vest a Capitalei.

Extinderea de la Dumbrăveni este cea mai mare investiție a grupului în România. Proiectul confirmă interesul investitorilor străini pentru agricultura locală și pentru producția de legume în regim controlat.