Secretul unei afaceri dulci: pachete de două produse, la prețuri cuprinse între 10 și 12 lei/ Eclerele cu arome variate, de la zmeură la fistic, câștigă tot mai mult teren

Producătorul de prăjituri Senneville, un business antreprenorial pornit la Timișoara și ajuns la a treia generație, a înregistrat o creștere de 30% a cifrei de afaceri în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția este susținută de deschiderea unei noi fabrici și de extinderea puternică în retail.

Noua unitate de producție, inaugurată în 2025 la Călan, a jucat un rol esențial în această performanță. Fabrica este dotată cu linii tehnologizate moderne, care au permis creșterea capacității de producție și atragerea de noi clienți, atât pe piața locală, cât și internațională.

„Avem o creștere în trimestrul întâi din 2026 de 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, care se bazează în primul rând pe punerea în funcțiune a noii unități de producție, pe extinderea în retail și pe creșterea spațiului la raft pentru cele patru branduri pe care le operăm“, a declarat David Alb, CEO al companiei, în cadrul emisiunii ZF Agropower.

Potrivit lui David Alb, compania reprezintă un caz atipic, reușind să mențină costurile sub control datorită creșterii volumelor și a nivelului ridicat de tehnologizare.

- articolul continuă mai jos -

Strategia companiei include oferirea unui raport calitate-preț competitiv. În timp ce produsele din cofetăriile clasice pot ajunge la 12-15 lei per bucată, Senneville comercializează în retail pachete de două produse la prețuri cuprinse între 10 și 12 lei, ceea ce le face mai accesibile pentru consumatori.

O investiție de 4 milioane de euro

Compania a renunțat în trecut la rețeaua proprie de cofetării din vestul și centrul țării, o decizie care, în contextul actual, s-a dovedit inspirată. „Dacă le-am fi păstrat, acum am fi avut dificultăți din cauza presiunii pe costuri și pe prețurile produselor finite“, a explicat CEO-ul.

Investiția în fabrica din Călan s-a ridicat la aproximativ 4 milioane de euro, iar planurile de dezvoltare continuă. Compania intenționează să construiască o nouă unitate de producție, pe fondul cererii în creștere.

Senneville a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri în creștere cu 30% față de 2024, depășind pragul de 5 milioane de euro. Produsele companiei, precum eclerele cu arome variate, de la zmeură la fistic, câștigă tot mai mult teren în preferințele consumatorilor.

„Încercăm să menținem un echilibru între produsele clasice și cele moderne și să oferim clienților deserturi accesibile, în ciuda presiunilor economice“, a mai spus David Alb.

Afacerea Senneville, preluată în 2014 de actualul CEO de la bunicii săi, produce în prezent sute de mii de deserturi lunar, consolidându-și poziția pe piața dulciurilor din România și din străinătate.