Un incident grav a avut loc luni după-amiază la centrul comercial Selgros din Baia Mare. O explozie produsă într-o cameră tehnică a declanșat o intervenție de amploare, soldându-se cu rănirea unui muncitor și evacuarea de urgență a peste 340 de persoane, anunță stiriletransilvaniei.eu.

Lucrările de mentenanță au declanșat explozia

Explozia a fost raportată în jurul prânzului, prin numărul de urgență 112. Conform primelor date furnizate de ISU Maramureș, incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de mentenanță la sistemul de dioxid de carbon (CO2) al magazinului, o instalație folosită de regulă pentru răcire industrială și stingerea incendiilor. O scurgere masivă de gaz a precedat deflagrația, generând panică în interiorul complexului comercial.

Peste 340 de persoane evacuate din Selgros

Pompierii au sosit rapid la fața locului cu trei autospeciale de stingere și echipaje SMURD, luând imediat măsura evacuării preventive. În total, 342 de persoane (300 de clienți și 42 de angajați) au părăsit clădirea pentru a evita riscul de asfixiere sau noi explozii. Magazinul a fost închis temporar pentru a permite aerisirea spațiilor și eliminarea gazului acumulat.

Un muncitor transportat la spital

În urma deflagrației, un bărbat de 37 de ani, membru al echipei tehnice care efectua verificările, a suferit o rană la mână. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul de Terapie Intensivă, fiind ulterior transportat la spital în stare stabilă. Din fericire, nicio altă persoană nu a necesitat asistență medicală.

Riscurile sistemelor de CO2

Specialiștii avertizează că, deși sunt esențiale pentru protecția depozitelor mari, instalațiile de CO2 pot deveni extrem de periculoase în lipsa unui management riguros al presiunii. În concentrații mari, dioxidul de carbon înlocuiește oxigenul, provocând asfixiere rapidă, iar defectarea supapelor poate duce la explozii violente.

Anchetatorii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili dacă au fost respectate normele de protecția muncii și care a fost defecțiunea tehnică exactă care a condus la acest eveniment.