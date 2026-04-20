Sute de persoane evacuate din Selgros Baia Mare după o explozie cauzată de o scurgere de dioxid de carbon

20 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sute de persoane evacuate din Selgros Baia Mare după o explozie cauzată de o scurgere de dioxid de carbon
foto: facebook.com
Cuprins
  1. Lucrările de mentenanță au declanșat explozia
  2. Peste 340 de persoane evacuate din Selgros
  3. Un muncitor transportat la spital
  4. Riscurile sistemelor de CO2

Un incident grav a avut loc luni după-amiază la centrul comercial Selgros din Baia Mare. O explozie produsă într-o cameră tehnică a declanșat o intervenție de amploare, soldându-se cu rănirea unui muncitor și evacuarea de urgență a peste 340 de persoane, anunță stiriletransilvaniei.eu.

Lucrările de mentenanță au declanșat explozia

Explozia a fost raportată în jurul prânzului, prin numărul de urgență 112. Conform primelor date furnizate de ISU Maramureș, incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de mentenanță la sistemul de dioxid de carbon (CO2) al magazinului, o instalație folosită de regulă pentru răcire industrială și stingerea incendiilor. O scurgere masivă de gaz a precedat deflagrația, generând panică în interiorul complexului comercial.

Peste 340 de persoane evacuate din Selgros

Pompierii au sosit rapid la fața locului cu trei autospeciale de stingere și echipaje SMURD, luând imediat măsura evacuării preventive. În total, 342 de persoane (300 de clienți și 42 de angajați) au părăsit clădirea pentru a evita riscul de asfixiere sau noi explozii. Magazinul a fost închis temporar pentru a permite aerisirea spațiilor și eliminarea gazului acumulat.

Un muncitor transportat la spital

În urma deflagrației, un bărbat de 37 de ani, membru al echipei tehnice care efectua verificările, a suferit o rană la mână. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul de Terapie Intensivă, fiind ulterior transportat la spital în stare stabilă. Din fericire, nicio altă persoană nu a necesitat asistență medicală.

Riscurile sistemelor de CO2

Specialiștii avertizează că, deși sunt esențiale pentru protecția depozitelor mari, instalațiile de CO2 pot deveni extrem de periculoase în lipsa unui management riguros al presiunii. În concentrații mari, dioxidul de carbon înlocuiește oxigenul, provocând asfixiere rapidă, iar defectarea supapelor poate duce la explozii violente.

Anchetatorii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili dacă au fost respectate normele de protecția muncii și care a fost defecțiunea tehnică exactă care a condus la acest eveniment.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
20 apr.
Imunitatea parlamentară a doi deputați greci, ridicată pentru a răspunde pentru acuze legate de intervenții la plata subvențiilor UE pentru fermieri
Imunitatea parlamentară a doi deputați greci, ridicată pentru a răspunde pentru acuze legate de intervenții la plata subvențiilor UE pentru fermieri
Articole / Reportaje
20 apr.
Prințul William, bucătar în reședința din Windsor: cum își gătește friptura și greșeala de care se teme cel mai mult
Prințul William, bucătar în reședința din Windsor: cum își gătește friptura și greșeala de care se teme cel mai mult
Articole / Reportaje
20 apr.
Discuții de urgență în G20 despre criza alimentară globală / Perturbările din agricultură ar putea să afecteze zeci de milioane de oameni
Discuții de urgență în G20 despre criza alimentară globală / Perturbările din agricultură ar putea să afecteze zeci de milioane de oameni
Articole / Reportaje
20 apr.
Secretul unei afaceri dulci: pachete de două produse, la prețuri cuprinse între 10 și 12 lei/ Eclerele cu arome variate, de la zmeură la fistic, câștigă tot mai mult teren
Secretul unei afaceri dulci: pachete de două produse, la prețuri cuprinse între 10 și 12 lei/ Eclerele cu arome variate, de la zmeură la fistic, câștigă tot mai mult teren
Articole / Reportaje
20 apr.
Carrefour își continuă retragerea din regiune și iese și din Turcia / Acord major cu un grup turc
Carrefour își continuă retragerea din regiune și iese și din Turcia / Acord major cu un grup turc