VIDEO | Piaţa Dorobanţi a fost redeschisă după modernizare / Spațiul funcționează exclusiv cu producători locali

03 apr. 2026, Gusturi locale
Foto: Facebook ANSVSA

Piaţa Dorobanţi din Bucureşti a fost redeschisă vineri, după lucrări de modernizare, şi va funcţiona exclusiv cu producători locali, în baza unui parteneriat cu Asociaţia Forţa Fermierilor, potrivit Agerpres.


Conform unui comunicat al Primăriei Sectorului 1, spaţiul nu a mai avut rol de piaţă agroalimentară de peste şase ani. Clădirea de pe strada Radu Beller nr. 3-5 a fost renovată integral, fiind refăcute instalaţiile electrice, acoperişul, precum şi sistemele de ventilaţie şi climatizare.

Cele 12 tarabe sunt ocupate de fermieri din mai multe judeţe, între care Galaţi, Călăraşi, Tulcea, Constanţa, Neamţ, Giurgiu, Sibiu, Alba, Ilfov şi Olt. Oferta include produse de sezon şi alimente proaspete, de la legume şi verdeţuri la lactate, preparate din carne, miere, pâine şi produse de patiserie, livrate zilnic direct din ferme şi gospodării. În incintă funcţionează şi un punct gastronomic tip grill, dedicat preparatelor din carne românească.

Piaţa este deschisă zilnic, între orele 08:00 şi 20:00. În weekend sunt programate târguri tematice, degustări şi evenimente gastronomice dedicate diferitelor regiuni ale ţării.

- articolul continuă mai jos -

„În Sectorul 1, schimbarea a început din locurile care contează în viaţa de zi cu zi. Am început să readucem pieţele la rolul lor firesc: acela de a pune pe masa oamenilor produse româneşti, proaspete şi la preţuri accesibile. Redeschiderea Pieţei Dorobanţi este parte din această direcţie. Continuăm cu Matache, Domenii, 16 Februarie, Aviaţiei şi Pajura. Vrem ca produsele fermierilor români să ajungă cât mai aproape de oameni, direct şi la preţul corect”, a declarat primarul Sectorului 1, George Tuţă.


La inaugurare au participat reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Direcţiei de Sănătate Publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

