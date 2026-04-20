Frigidere cu mâncare gratuită pe străzile din Polonia / Aproximativ 1.600 de puncte unde oamenii pot lăsa alimente pentru cei nevoiași

20 apr. 2026, Articole / Reportaje
Un proiect din Polonia pune la dispoziția comunității frigidere stradale cu alimente gratuite, unde oamenii pot lua ce au nevoie sau pot lăsa mâncare pentru alții. Inițiativa vizează reducerea risipei alimentare și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, potrivi dw.

Pe o stradă din Wrocław, un frigider public oferă mâncare gratuită oricui are nevoie. Proiectul este coordonat de Jan Piontek, prin intermediul organizației Take and Help Foundation.

Conceptul este simplu: cei care au posibilitatea pot lăsa alimente, iar cei care au nevoie pot lua gratuit. În practică, frigiderele sunt, de cele mai multe ori, bine aprovizionate.

Cum funcționează inițiativa

Frigiderele comunitare sunt alimentate constant de donații venite de la locuitori, cupluri, copii sau chiar supermarketuri. Printre produsele lăsate se numără pâine, supe, legume sau alte alimente de bază.

Inițiativa nu doar că oferă ajutor direct, ci contribuie și la reducerea risipei alimentare, încurajând redistribuirea alimentelor care altfel ar ajunge la gunoi.

Un proiect în creștere

În Wrocław funcționează aproape 20 de astfel de frigidere, iar la nivel național există aproximativ 1.600, numărul lor fiind în continuă creștere.

Proiectul beneficiază și de sprijin financiar din partea autorităților locale, însă acest sprijin este acordat cu prudență, fiind condiționat de respectarea unor reguli stricte privind siguranța alimentelor și transparența.

Mai mult decât ajutor alimentar

Dincolo de componenta practică, frigiderele comunitare încurajează solidaritatea și responsabilitatea socială. Ideea de a „lua ce ai nevoie și a lăsa ce poți” creează un mecanism simplu prin care comunitățile se pot susține reciproc.

