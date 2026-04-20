Statele Unite vor găzdui, în următoarele săptămâni, noi discuții în cadrul G20, axate pe impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra piețelor alimentare și a îngrășămintelor. Inițiativa vine într-un moment în care perturbările din lanțurile de aprovizionare riscă să agraveze insecuritatea alimentară la nivel global.

SUA dețin în prezent președinția G20 și continuă să pledeze pentru o acțiune coordonată între marile economii, potrivit informațiilor analizate de Reuters, citează Agerpres. G20 este un forum internațional care reunește cele mai mari economii dezvoltate și emergente, pentru a discuta și coordona politici privind economia globală, finanțele și alte probleme majore.

Îngrășămintele, în centrul preocupărilor

Tema îngrășămintelor a devenit una centrală în discuțiile miniștrilor de Finanțe și ale guvernatorilor băncilor centrale din G20, în contextul reuniunilor de primăvară organizate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială.

Potrivit unui proiect de comunicat, oficialii au analizat impactul economic al conflictului, inclusiv efectele asupra piețelor agricole și a lanțurilor valorice. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost obținut un acord privind măsuri concrete pentru asigurarea accesului la îngrășăminte.

- articolul continuă mai jos -

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, consideră că acest sector este esențial pentru securitatea alimentară și a cerut o intervenție coordonată la nivel internațional.

Riscuri majore pentru securitatea alimentară

Instituțiile financiare internaționale avertizează că efectele războiului se resimt deja în economie, prin creșterea prețurilor la energie și blocaje în lanțurile de aprovizionare. În special, perturbările în livrările de îngrășăminte ar putea avea consecințe grave. Potrivit estimărilor, aproximativ 45 de milioane de persoane riscă să se confrunte cu insecuritate alimentară din cauza acestor probleme.

Directorul general al Kristalina Georgieva a făcut apel la statele membre să acționeze rapid și să solicite sprijin financiar dacă este necesar. „Avem în prezent 39 de programe și o cerere potențială pentru cel puțin 12 noi programe. Dacă aveți nevoie de asistență financiară, nu ezitați. Mișcați-vă rapid, deoarece cu cât mai devreme acționați, cu atât vor fi protejate economiile și oamenii”, a declarat Georgieva.

Majoritatea statelor membre G20 susțin inițiativa promovată de SUA, însă nu toate și-au exprimat poziția oficială. Negocierile continuă, în încercarea de a ajunge la un consens. Surse apropiate discuțiilor au declarat că obiectivul este obținerea „unui consens rezonabil” în perioada următoare.

Presiuni asupra lanțurilor de aprovizionare

În comunicat se subliniază importanța menținerii funcționale a lanțurilor de aprovizionare cu alimente și îngrășăminte, mai ales pentru țările vulnerabile. Statele membre sunt încurajate să evite interdicțiile de export și restricțiile asupra îngrășămintelor. În același timp, este apreciat rolul FMI și al Băncii Mondiale în coordonarea răspunsului global la efectele economice ale conflictului.

Deși SUA consideră că inițiativa privind îngrășămintele poate fi implementată rapid, detaliile concrete ale planului nu au fost încă făcute publice. Washingtonul insistă însă asupra necesității unei cooperări internaționale și a unor politici flexibile, care să permită gestionarea eficientă a crizei.

Războiul din Orientul Mijlociu continuă să genereze efecte în lanț asupra economiei globale, iar sectorul agricol este printre cele mai afectate. În acest context, discuțiile din G20 ar putea deveni esențiale pentru stabilizarea piețelor și prevenirea unei crize alimentare de amploare, într-un moment în care milioane de oameni sunt deja expuși riscului.