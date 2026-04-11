România a exportat ouă în valoare de peste 140 de milioane de euro anul trecut, cu aproape 160% mai mult față de anul precedent, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Institutului Național de Statistică. Este cel mai puternic avans din ultimii ani, iar raportat la ultimul deceniu, valoarea exporturilor s-a majorat de aproximativ 14 ori, transmite MEDIAFAX.

Creșterea livrărilor externe a venit într-un context favorabil pentru producătorii locali, după ce mai multe state din Uniunea Europeană au fost afectate de episoade de gripă aviară. Deficitul de pe piața comunitară a fost parțial acoperit de producătorii români, ceea ce a menținut România pe excedent comercial în acest sector.

Potrivit datelor Comisiei Europene, România are circa 10,1 milioane de găini ouătoare, echivalentul a 2,6% din efectivele din Europa. Acest nivel plasează piața locală pe locul opt în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania și Polonia.

Cine este cel mai mare jucător de piața locală

Reprezentanții industriei pun avansul exporturilor și pe seama investițiilor realizate în ultimii ani. Pe lângă ouăle în coajă, proaspete sau conservate, o parte din creștere vine din produse procesate, în special ouă lichide pasteurizate, unde cererea este în creștere.

Cel mai mare jucător din piața locală este Toneli, cu o producție anuală de aproximativ 500 de milioane de ouă, dintre care circa 20% merg la export. Printre alți producători importanți se numără Oul de Tinca, Avicola Focșani, Regalina, La Provincia, Avicola Lumina și Super Eggs.

Segmentul produselor procesate câștigă teren. Compania Agricola a început producția de ouă lichide în iulie 2024, la un volum de aproximativ 50 de tone pe lună, cea mai mare parte fiind destinată exportului. În România mai funcționează încă șase fabrici de ou lichid, potrivit datelor ANSVSA.

Producătorii spun că ouăle lichide sunt tot mai căutate de sectorul HoReCa și de industrie, datorită costurilor mai mici și reducerii risipei, dar și de consumatorii finali, în special cei interesați de produse bogate în proteine și ușor de utilizat.