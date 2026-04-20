Lovitură pentru Sorin Bontea/ Fostul jurat „Chefi la cuțite” trebuie să plătească 100.000 de euro postului Antena 1

20 apr. 2026, Articole / Reportaje
Lovitură pentru Sorin Bontea/ Fostul jurat „Chefi la cuțite” trebuie să plătească 100.000 de euro postului Antena 1
Foto: You Tube
Cuprins
  1. Decizia instanței: despăgubiri și penalități
  2. Contextul conflictului. Chef Bontea a părăsit Antena 1 pentru PRO TV
  3. Războiul juridic continuă

Sorin Bontea a pierdut prima etapă a procesului intentat de Antena TV Group, după plecarea sa din emisiunea Chefi la cuțite. Tribunalul București a decis că acesta trebuie să achite despăgubiri uriașe pentru încălcarea obligațiilor contractuale, anunță Agerpres.

Decizia instanței: despăgubiri și penalități

Conform hotărârii instanței (care nu este definitivă), Sorin Bontea este obligat la plata următoarelor sume:

  • 100.000 de euro (echivalentul în lei), reprezentând debitul principal;

  • Dobânda legală penalizatoare, calculată din noiembrie 2023 și până la achitarea integrală a sumei;

  • 8.575 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxa de timbru).

Sorin Bontea are la dispoziție 30 de zile de la comunicare pentru a contesta decizia.

Contextul conflictului. Chef Bontea a părăsit Antena 1 pentru PRO TV

Procesul, care are ca obiect drepturile de autor și drepturile conexe, a fost deschis după ce cei trei jurați de la Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, au părăsit emisiunea în octombrie 2023.

Cei trei chefi au invocat la acea vreme starea de oboseală acumulată și au refuzat să mai participe la filmările pentru noile sezoane în condițiile impuse de producție. Ulterior, aceștia au semnat cu PRO TV, revenind la formatul care i-a lansat, MasterChef.

- articolul continuă mai jos -

Războiul juridic continuă

Antena Group i-a acționat în judecată pe toți cei trei jurați în procese separate. Victoria actuală a postului TV împotriva lui Sorin Bontea marchează un precedent important în acest conflict juridic de lungă durată, care a zguduit piața media din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

