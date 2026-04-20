Sorin Bontea a pierdut prima etapă a procesului intentat de Antena TV Group, după plecarea sa din emisiunea Chefi la cuțite. Tribunalul București a decis că acesta trebuie să achite despăgubiri uriașe pentru încălcarea obligațiilor contractuale, anunță Agerpres.

Decizia instanței: despăgubiri și penalități

Conform hotărârii instanței (care nu este definitivă), Sorin Bontea este obligat la plata următoarelor sume:

100.000 de euro (echivalentul în lei), reprezentând debitul principal;

Dobânda legală penalizatoare , calculată din noiembrie 2023 și până la achitarea integrală a sumei;

8.575 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxa de timbru).

Sorin Bontea are la dispoziție 30 de zile de la comunicare pentru a contesta decizia.

Contextul conflictului. Chef Bontea a părăsit Antena 1 pentru PRO TV

Procesul, care are ca obiect drepturile de autor și drepturile conexe, a fost deschis după ce cei trei jurați de la Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, au părăsit emisiunea în octombrie 2023.

Cei trei chefi au invocat la acea vreme starea de oboseală acumulată și au refuzat să mai participe la filmările pentru noile sezoane în condițiile impuse de producție. Ulterior, aceștia au semnat cu PRO TV, revenind la formatul care i-a lansat, MasterChef.

Războiul juridic continuă

Antena Group i-a acționat în judecată pe toți cei trei jurați în procese separate. Victoria actuală a postului TV împotriva lui Sorin Bontea marchează un precedent important în acest conflict juridic de lungă durată, care a zguduit piața media din România.