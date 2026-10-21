FOTO | Caroli Foods Group acoperă 23% din consumul de energie al fabricii din Pitești cu ajutorul unui parc fotovoltaic

21 oct. 2026, Retail
FOTO | Caroli Foods Group acoperă 23% din consumul de energie al fabricii din Pitești cu ajutorul unui parc fotovoltaic
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Foto: Caroli
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Cuprins
  1. Producție estimată de 2.750 MWh pe an
  2. Fabrica din Pitești produce peste 200 de produse

Caroli Foods Group utilizează energie solară pentru o parte din activitatea fabricii din Pitești, după instalarea unui parc fotovoltaic cu 3.600 de panouri și o putere totală de 2,52 MW. Investiția ar urma să acopere aproximativ 23% din consumul anual de energie electrică al unității și să reducă emisiile cu circa 610 tone de CO₂ pe an, potrivit estimărilor companiei.

Parcul fotovoltaic este amplasat pe un teren de 22.000 de metri pătrați, aflat în proprietatea companiei, în apropierea fabricii din județul Argeș. Energia produsă este utilizată integral pentru consumul propriu al unității, fără a fi injectată în rețeaua națională.

Foto: Caroli

Producție estimată de 2.750 MWh pe an

Infrastructura include 3.600 de panouri fotovoltaice monocristaline, fiecare cu o putere de 700 W. Puterea nominală cumulată a instalației este de 2,52 MW, iar producția anuală de energie electrică este estimată la 2.750 MWh.

Potrivit companiei, utilizarea energiei produse în parc va permite înlocuirea unei părți din energia electrică achiziționată din rețea. Reducerea emisiilor de aproximativ 610 tone de CO₂ anual este calculată prin comparație cu scenariul de alimentare exclusiv din rețea avut în vedere pentru proiect.

„Prin investiția în producția proprie de energie regenerabilă ne consolidăm eficiența operațională, creștem reziliența activității noastre și susținem dezvoltarea sustenabilă a companiei pe termen lung”, a declarat Giampaolo Manzonetto, CEO Caroli Foods Group.

Acesta a precizat că Piteștiul și județul Argeș au un rol central în dezvoltarea companiei, iar investiția face parte din demersurile de creștere a autonomiei energetice și de eficientizare a operațiunilor locale.

Fabrica din Pitești produce peste 200 de produse

Fabrica din Pitești este principalul centru de producție al Caroli Foods Group. Aici sunt realizate peste 200 de produse din carne ambalate și preparate ready meals, comercializate sub brandurile Caroli, Sissi, Campofrio, Maestro și Primo.

Unitatea are o capacitate anuală de producție de peste 30.000 de tone și aproximativ 700 de angajați, dintr-un total de 1.250 la nivelul companiei.

Adrian Trifan, directorul fabricii din Pitești, a declarat că integrarea energiei solare în activitatea unității contribuie la eficiența operațională și la o mai bună predictibilitate a costurilor energetice.

„În același timp, acest proiect susține competitivitatea pe termen lung a fabricii și întărește capacitatea noastră de a produce responsabil și eficient”, a afirmat acesta.

Caroli Foods Group a fost înființată în 1994 și este unul dintre principalii producători de produse din carne ambalate din România. Compania operează fabrica din Pitești și dispune de facilități logistice și de o rețea de distribuție la nivel național.

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