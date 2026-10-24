VIDEO | Ce produse românești se comandă din Marea Britanie, Australia și SUA / De la pălincă și vin la zacuscă și cosmetice naturale

24 oct. 2026, Disputandum
Foto: G4Food
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Produsele românești ajung prin comerț online inclusiv în Marea Britanie, Australia sau Statele Unite, iar preferințele cumpărătorilor diferă semnificativ de la o piață la alta.

Ciprian Dincă, care a dezvoltat BioShop România, a explicat în podcastul Disputandum, realizat la G4Food de jurnalistul Cosmin Dragomir, că există două categorii importante de cumpărători: românii din diaspora și străinii care au cunoscut produsele în timpul unor călătorii în România. „Sunt comunitățile de români care comandă spirtoase și multe alte tipuri de produse pentru că vor să se reîntâlnească cu gustul din copilărie, dar sunt și turiști străini care au vizitat România, s-au întâlnit cu bucătăria locală și apoi comandă produsele”, spune Dincă.

Potrivit datelor propriei afaceri prezentate de acesta, în Marea Britanie se comandă în special băuturi spirtoase. „Marea Britanie este pe locul unu la capitolul spirtoase. În Australia sunt spirtoasele și vinurile, dar mai sunt și produsele fără zahăr, produsele naturiste, ceaiurile.”

Pentru Statele Unite, spune el, se remarcă comenzile pentru cosmetice naturale. În coșurile internaționale intră însă și alimente precum dulcețurile, zacusca sau murăturile.

BioShop România, lansat în 2015 de Ciprian Dincă, colaborează în prezent cu aproximativ 70 de producători și listează peste 2.300 de produse românești, potrivit informațiilor publicate de companie în 2026.

 

 

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