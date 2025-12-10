Consumul global de ulei de măsline se află pe un trend ascendent, după doi ani complicați pentru producători. Conform International Olive Council (IOC), consumul mondial din sezonul 2023/2024 a depășit 2,7 milioane tone. Mai mult, estimările pentru sezonul 2024/2025 urcă spre 3,06 milioane tone. În același timp, ponderea consumului din Uniunea Europeană scade treptat, iar țările non-mediteraneene adoptă uleiul de măsline într-un ritm fără precedent.

În România prețul uleiului de măsline a crescut mai puțin

Deși România pornește de la un consum anual mult sub media europeană, interesul pentru dieta mediteraneană, pentru produse naturale și pentru ingrediente neprocesate a crescut vizibil în ultimii ani. Articolele de sănătate, recomandările medicilor și expunerea la conținut gastronomic au împins uleiul de măsline extravirgin din zona de „lux ocazional” în zona de obicei zilnic, în special în mediul urban.

„În România, oamenii încep să caute gustul viu, uleiul care spune o poveste, nu doar un produs anonim de raft. Tot mai mulți consumatori vor să știe de unde vine uleiul, ce soi este, cum a fost făcut și în ce perioadă a fost recoltat”, spune David Filipaș, antreprenor și somelier de ulei de măsline.

Conform datelor, vânzările de ulei extravirgin au avut creșteri susținute în 2023 și 2024, în ciuda faptului că prețurile la nivel european au crescut chiar și cu 50% într-un singur an. În România, creșterea medie a fost mult mai redusă, de doar aproximativ 13% , conform Eurostat. Acest fapt a permis consumatorilor să adopte uleiul extravirgin mai rapid decât în alte țări.

„Românii caută azi autenticitate!”

David Filipaș, unul dintre cei mai activi promotori ai culturii uleiului extravirgin în România, observă direct această schimbare de comportament:

„România face un salt interesant: de la extravirgin folosit doar de sărbători, la extravirgin folosit zilnic. Când oamenii înțeleg diferența dintre un ulei generic și un lot selectat, cu aromă, polifenoli și identitate, devin loiali. Este o piață încă mică, dar extraordinar de dinamică.”

Trecerea sa către producția de loturi proprii – selectate direct din ferme din Grecia și Spania – este parte din același fenomen de maturizare. „Consumatorii români vor să cumpere de la cineva care garantează calitatea cu propriul palat, nu cu cifre anonime de import”, mai crede proprietarul brandului românesc D’Olive.

El mai arată că sunt două motive pentru care crește consumul de ulei de măsline extravirgin. „România devine o piață interesantă pentru extravirgin. Creșterea vine din două direcții: transformarea consumului ocazional în consum recurent și migrarea către produse premium, cu poveste și trasabilitate. Este momentul în care un brand local poate avea un cuvânt de spus”, a mai adăugat Cosmin Filipaș.

Potrivit lui, gustul uleiului de măsline contează în decizia cumpărtorului. „Românii caută astăzi autenticitate. Vor să simtă gustul viu al uleiului, nu doar să bifeze un ingredient. Asta schimbă totul, de la modul în care producem până la modul în care îl prezentăm consumatorului”, a mai explicat antreprenorul.

Familia Filipaș deține brandul românesc de ulei de măsline D’Olive. Recent, Cosmin Filipaș, împreună ci fiul său David, au achiziționat și o livadă de măsline în Creta.