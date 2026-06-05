Anul acesta se anunță unul excepțional pentru agricultura din județul Olt. Fermierii estimează că vor înregistra producții „record” la culturile de toamnă, respectiv la grâu, orz și rapiță, după cum a declarat vineri Ion Drăgoi, șeful Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt, citat de Agerpres.

Dacă vremea va ține cu agricultorii, campania de recoltare este programată să înceapă spre sfârșitul lunii iunie în zonele sudice ale județului.

Estimări spectaculoase, peste 7 tone de grâu la hectar

Starea culturilor din teren le dă motive de optimism deplin specialiștilor și fermierilor din Olt. Cu doar două săptămâni de soare înainte de intrarea combinelor pe câmp, estimările arată cifre impresionante:

Grâul: Fermierii mizează pe producții care vor porni de la 7.000 de kilograme pe hectar în sus. Performanța vine în contextul în care suprafața cultivată cu grâu a crescut semnificativ, ajungând la 160.000 de hectare (cu peste 20.000 de hectare mai mult față de anul 2025). Spre comparație, în 2025 producția medie a fost de 6,7 tone pe hectar.

Rapița: Se preconizează o medie excelentă de 4.000 – 5.000 de kilograme pe hectar, un salt important față de media de 3,5 tone pe hectar înregistrată anul trecut. Suprafața totală dedicată rapiței în acest sezon este de 17.000 de hectare.

Orzul: Ocupă o suprafață de 22.000 de hectare și promite, de asemenea, rezultate record.

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„Culturile se prezintă bine, anul acesta e record. […] Acum le trebuie soare o săptămână-două și se poate începe recoltarea”, a precizat directorul DAJ Olt, Ion Drăgoi, indicând perioada 20 – 25 iunie ca punct de start pentru recoltarea orzului în sudul județului.

Porumbul și floarea-soarelui depind critic de ploile din vară

Dacă la culturile de toamnă situația pare tranșată, soarta porumbului (65.000 de hectare) și a florii-soarelui (64.000 de hectare) rămâne sub semnul întrebării. Deși în prezent plantele dezvoltate arată bine, șeful DAJ Olt avertizează că lunile iulie și august vor fi decisive. Fără precipitații în acea perioadă, există riscul ca fermierii să rămână doar cu masa verde, fără producție.

Speriați de seceta severă din 2024 și 2025, care le-a măcinat profiturile și a dus la producții extrem de mici, agricultorii din Olt au suflat în iaurt în acest sezon. Aceștia au redus suprafețele cultivate atât la porumb, cât și la floarea-soarelui cu câte 15.000 de hectare comparativ cu ultimii doi ani, preferând să își îndrepte atenția și resursele către culturile de toamnă, care s-au dovedit mult mai sigure și rentabile.