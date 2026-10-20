Comisia Europeană estimează că va expedia către România, pe 24 octombrie, un total de 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine și a pestei micilor rumegătoare. Un purtător de cuvânt al executivului comunitar a declarat pentru G4Food că dozele provin din băncile de vaccinuri ale UE și sunt destinate inițierii unei campanii de vaccinare de urgență, nu susținerii acesteia pe întreaga durată.

Din total, 800.000 de doze sunt destinate combaterii variolei ovine și caprine (SPGP), iar alte 300.000 de doze sunt pentru pesta micilor rumegătoare (PPR).

România a solicitat vaccinurile în septembrie

Potrivit informațiilor transmise de Comisia Europeană pentru G4Food, autoritățile române au înaintat solicitarea oficială pe 21 septembrie 2026 și au transmis planurile de vaccinare două zile mai târziu, pe 23 septembrie.

La 2 octombrie, Comisia a cerut clarificări suplimentare privind planurile prezentate, iar România a transmis răspunsurile pe 5 octombrie.

„Timpul necesar a permis evaluarea corespunzătoare a planurilor de vaccinare prezentate de autoritățile competente din România, evaluare în cursul căreia am solicitat clarificări”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru G4Food.

Acesta a precizat că, pe parcursul procedurii, au fost menținute contacte cu autoritățile române, iar discuțiile au fost „întotdeauna constructive”.

Comisia a activat băncile de vaccinuri pe 8 octombrie

Băncile de vaccinuri ale Uniunii Europene pentru variola ovină și caprină și pentru pesta micilor rumegătoare au fost activate pe 8 octombrie, după îndeplinirea tuturor cerințelor practice și juridice necesare, potrivit Comisiei Europene.

Aceste mecanisme permit mobilizarea rapidă a unor doze de vaccin în situații de urgență sanitară veterinară, pentru a sprijini statele membre în limitarea răspândirii bolilor.

Dozele nu acoperă întreaga campanie de vaccinare

Comisia Europeană subliniază că vaccinurile puse la dispoziție prin băncile comunitare sunt destinate începerii unei campanii de vaccinare de urgență. Cantitățile furnizate nu sunt concepute să acopere automat toate necesitățile unei campanii, inclusiv eventualele rapeluri sau runde ulterioare de vaccinare.

„Această abordare asigură, de asemenea, că băncile de vaccinuri își păstrează capacitatea de a răspunde situațiilor de urgență din alte țări”, a explicat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru G4Food.

Cantitățile necesare pentru continuarea vaccinării vor depinde de planul aplicat de autoritățile veterinare române și de necesarul identificat pe teren.