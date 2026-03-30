30 mart. 2026, Agribusiness
Patru asociații ale fermierilor cer adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care să elimine TVA și acciza pentru motorina folosită în agricultură
Cuprins
  1. Fermierii sunt disperați
  2. Măsurile ar trebui extinse și pentru zootehnie
  3. Fermierii nu fac politică
  4. Cine face parte din AAC

„Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită acordarea de urgență a avizului Ministerului de Finanțe pe proiectul de OUG care va permite fermierilor acces la motorină fără TVA și acciză. De asemenea, facem un apel către premierul Ilie Bolojan să susțină și să aprobe, în această săptămână, adoptarea de urgență a acestui act normativ esențial pentru supraviețuirea economică a fermierilor români”, se anunță într-un comunicat remis luni redacției G4Food.

Fermierii sunt disperați

„Fermierii au nevoie de sprijin ACUM, când se află în plină campanie agricolă de primăvară, o perioadă scurtă în care sunt concentrate multiple lucrări agricole ce necesită consum mare de motorină: fertilizare, tratamente de protecția plantelor, semănat.

Considerăm că, la fel cum a fost adoptat rapid actul normativ pentru plafonarea adaosului comercial la combustibil, același proces trebuie urmat și pentru actul normativ dedicat motorinei utilizate în sectorul agricol”, precizează comunicatul.

Măsurile ar trebui extinse și pentru zootehnie

„De asemenea, semnalăm că, în forma propusă, OUG va avea aplicabilitate doar pentru sectorul vegetal. Propunem extinderea măsurii și pentru zootehnie, pe același sistem funcțional în cazul decontării accizei la motorină prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”, anunță fermierii.

„Reamintim opiniei publice să sprijinul propus nu reprezintă un ajutor de stat acordat fermierilor întrucât acesta nu presupune nicio cheltuială de la bugetul național. Prin legislația deja existentă, acciza la motorină și TVA se returnează fermierilor, doar că în prezent acest decont este întârziat și conduce la un blocaj financiar al afacerilor agricole. Astfel, spre exemplu, fermierii mai au încă de recuperat la acest moment acciza la motorină pentru trimestrele III și IV de anul trecut.

Subliniem că efectul OUG este unul restrâns, programul fiind plafonat la achiziția a 78 de litri de motorină la hectar. Totuși, acest sprijin va reprezenta o gură de oxigen pentru afacerile agricole lovite de valul de prețurile majorate, de la finalul anului, la inputuri agricole, îngrășăminte, echipamente agricole”, explică semnatarii.

Fermierii nu fac politică

Pentru a nu exista discuții comunicatul precizează: „AAC se delimitează de orice încercare de a politiza această inițiativă, nu ne interesează războiul dintre partidele din Coaliție, ce ne dorim este ca fermierii români să fie protejați, măcar în parte, de efectele majorările de preț în cascadă ale costurilor de producție în agricultură. Credem că oricine ar fi ministru al Agriculturii ar iniția un asemenea proiect de OUG, oricine ar fi ministru Finanțelor ar aviza actul normativ iar oricine ar fi Premier ar adopta de urgență această inițiativă. Nu e vorba de partide, de nume sau de jocuri politice aici, e vorba de securitatea alimentară a românilor”.

Cine face parte din AAC

Cele 4 organizații membre AAC, semnatare ale acestui apel sunt Federația Națională PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, LAPAR, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, UNCSV, Asociația Forța Fermierilor, AFF.

Agribusiness
28 mart.
Ministerul Agriculturii promite apă mai ieftină pentru legumicultori / Florin Barbu anunță schimbări legislative și soluții pentru fermierii acuzați de consum ilegal în perioade de secetă
Agribusiness
27 mart.
Clubul Fermierilor Români avertizează: Reducerea bioetanolului la 2% scoate peste 100 de milioane de lei din agricultură
Agribusiness
27 mart.
Fermierii ar putea cumpăra motorină fără accize și TVA. Ministerul Agriculturii propune o măsură temporară pentru 2026
Agribusiness
26 mart.
În vestul României se așteaptă recolte maxime la rapiță, pe fondul unor condiții mai bune decât în alte regiuni / La nivel național, piața rămâne prudentă din cauza riscurilor fitosanitare și a variațiilor din câmp
Agribusiness
26 mart.
De la pompă la raft | Criza carburanților va afecta grav agricultura în 2026. Ion Păunel, legumicultor din Olt: Dacă fermierii primesc un șoc anul acesta și nu reușesc să se capitalizeze, o să vedeți falimente multe
Un nou soi de măr prinde contur / „Sunflare”, un hibrid între Honeycrisp și Pink Lady ar putea ajunge în magazine în câțiva ani și ar putea rivaliza cu cele mai populare soiuri
Guvernul intenționează să prelungească măsura plafonării adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază. Vor rămâne în vigoare actualele prevederi până la 30 iunie 2026 (proiect de OUG)
Piperul Szechuan, condimentul care nu este iute, dar poate susține sănătatea / Ar putea reduce inflamația și susține digestia / Bonus: cum să-l folosești în rețete
Produse locale cu povești adevărate: gustul care face diferența
Analistul economic Adrian Negrescu, despre extinderea plafonării adaosului comercial la toate produsele agroalimentare: Un seppuku economic, nu va face altceva decât să ducă la închiderea foarte multor afaceri, mai ales din sectorul agricol
