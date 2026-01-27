Italia, România și Slovacia au cerut Comisiei Europene să elaboreze un „plan european extraordinar pentru sectorul lactatelor” pentru a aborda crizele „sistemice” cu care se confruntă acest sector, scrie agenția italiană ANSA, citată de Rador.

Discuția, inițiată de ministrul Agriculturii, Francesco Lollobrigida, și susținută de omologii săi din Bratislava și București, va fi abordată în cadrul Consiliului Agriculturii și Peștilor al UE, care se desfășoară în prezent la Bruxelles.

Practic, miniștrii solicită activarea unui program european de finanțare pentru a sprijini reducerile voluntare ale producției.

”Această măsură ar trebui să ofere compensații financiare fermierilor care decid să își limiteze volumele de producție, abordând astfel direct cauza principală a scăderii prețurilor”, se arată în nota informativă a Consiliului care însoțește solicitarea.

Măsurile mai includ ajutoare pentru depozitarea privată a brânzeturilor, untului și laptelui UHT (la temperatură ultra-înaltă), precum și măsuri extraordinare pentru sprijinirea celor mai vulnerabile ferme, inclusiv măsuri de reducere a datoriilor, cum ar fi moratoriile.

De asemenea, cele trei țări cer investiții în campanii promoționale extraordinare pentru produsele lactate, evidențiind valoarea lor nutrițională, sustenabilitatea și calitatea, acordând o atenție deosebită brânzeturilor pentru a stimula consumul intern și a consolida prezența acestora pe piețele internaționale.

„Numai printr-o combinație între disciplina de producție și o promovare comercială puternică va fi posibilă depășirea fazei actuale de recesiune și garantarea unui viitor de creștere pentru sectorul agricol european”, conchid aceștia.

Traducerea: Cătălina Păunel