Bananele înnegrite, legumele ofilite sau pâinea uscată nu trebuie aruncate automat. Un specialist în nutriție explică ce alimente mai pot fi consumate și care sunt semnele care indică faptul că au devenit periculoase pentru sănătate, potrivit The Independent.

Ai găsit banane înnegrite pe blatul din bucătărie, salată ofilită în frigider sau pâine uscată în dulap? Deși multe dintre aceste alimente ajung direct la gunoi, nu toate sunt periculoase pentru consum. Potrivit Emmei Beckett, specialist în nutriție și știința alimentelor la Australian Catholic University, există câteva semne clare care indică faptul că un aliment trebuie aruncat, dar și numeroase situații în care acesta poate fi folosit în siguranță și transformat în alte preparate.

Subiectul este cu atât mai important cu cât risipa alimentară rămâne o problemă majoră la nivel global. În același timp, creșterea prețurilor la alimente îi determină pe mulți consumatori să fie mai atenți la ceea ce aruncă și la ceea ce poate fi consumat.

Cele patru semne care arată că alimentul nu mai este sigur

Nu toate modificările de aspect indică alterarea unui produs. Uscarea sau schimbarea culorii pot fi simple semne de îmbătrânire a alimentului.

Există însă câteva semnale care arată că produsul poate deveni periculos pentru consum:

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mucegai vizibil;

suprafață lipicioasă sau vâscoasă;

scurgeri de lichid;

miros puternic, acru sau neplăcut.

Dacă observi unul sau mai multe dintre aceste semne, specialiștii recomandă să arunci alimentul. Consumul său poate crește riscul de toxiinfecții alimentare, care se pot manifesta prin dureri abdominale, greață, vărsături și diaree.

Bananele înnegrite și merele zbârcite pot fi încă folosite

Bananele care s-au înnegrit nu mai arată apetisant, însă sunt perfect potrivite pentru banana bread, smoothie-uri sau clătite.

Totuși, este recomandat să fie ținute departe de fructele proaspete, deoarece produc etilenă, un gaz care accelerează procesul de coacere al altor fructe.

Merele vechi și zbârcite își pierd o parte din apă, dar pot fi folosite cu succes la compoturi, prăjituri sau deserturi coapte.

Și citricele își modifică aspectul odată cu trecerea timpului. Coaja lămâilor și portocalelor poate deveni uscată și tare, însă aceasta poate fi folosită în continuare la prăjituri sau marmelade, iar pulpa poate fi utilizată în băuturi, dressinguri și marinate.

Când poate fi îndepărtat mucegaiul de pe fructe

În cazul fructelor mari și ferme, specialiștii spun că zona afectată de mucegai poate fi îndepărtată dacă se taie o porțiune generoasă în jurul acesteia, de câțiva centimetri.

În schimb, fructele moi sau de dimensiuni mici, precum fructele de pădure, trebuie aruncate integral dacă prezintă mucegai.

Legumele ofilite nu sunt neapărat stricate

Legumele care s-au înmuiat sau s-au zbârcit au pierdut apă, însă nu sunt automat alterate.

Acestea pot fi coapte, transformate în piureuri sau adăugate în supe, tocane și curry-uri.

Frunzele de spanac sau kale care și-au pierdut fermitatea pot fi revitalizate printr-o metodă simplă: separarea frunzelor și menținerea lor timp de aproximativ 30 de minute în apă foarte rece.

În cazul cartofilor, morcovilor sau dovleacului, porțiunile lovite sau deteriorate pot fi îndepărtate.

Cartofii necesită însă o atenție specială. Dacă prezintă zone extinse verzi sau au încolțit puternic, este mai bine să fie aruncați, deoarece pot conține substanțe toxice naturale care devin periculoase în cantități mari.

Ce înseamnă puful alb de pe ciuperci

Uneori, pe suprafața ciupercilor poate apărea un puf albicios.

Acesta nu este neapărat mucegai, ci poate reprezenta miceliul, o parte a sistemului de dezvoltare al ciupercii.

Mucegaiul adevărat apare de regulă sub forma unor pete sau grupuri bine delimitate, colorate în albastru, verde, gri sau galben.

Pâinea mucegăită trebuie aruncată

Spre deosebire de alte alimente, pâinea și produsele de patiserie permit răspândirea rapidă a mucegaiului în interiorul produsului.

Din acest motiv, pâinea mucegăită trebuie aruncată integral.

În schimb, pâinea uscată care nu prezintă urme de mucegai poate fi folosită pentru crutoane sau pesmet.

Pentru a încetini apariția mucegaiului, specialiștii recomandă păstrarea pâinii în medii uscate, precum cutiile speciale pentru pâine, pungile de hârtie sau sacii textili.

Orezul și pastele gătite necesită atenție

Resturile de orez și paste pot fi folosite în preparate precum wok-uri, gratinuri sau salate, însă trebuie păstrate corect.

Acestea trebuie refrigerate rapid după masă și reîncălzite complet înainte de consum, până când devin foarte fierbinți.

În cazul încălzirii la cuptorul cu microunde, mâncarea trebuie amestecată pentru a se încălzi uniform.

Specialiștii avertizează că orice preparat care a stat la temperatura camerei mai mult de două ore ar trebui aruncat, deoarece poate conține bacterii care nu sunt eliminate prin simpla reîncălzire.

Ce produse lactate trebuie aruncate imediat

Laptele și iaurtul sunt consumate de obicei fără preparare termică, ceea ce înseamnă că bacteriile nu mai sunt distruse înainte de consum.

Din acest motiv, produsele lactate care au depășit termenul de consum trebuie aruncate.

Pentru a preveni alterarea prematură, este recomandată folosirea unor ustensile curate și reintroducerea rapidă a produselor în frigider după utilizare.

Cum procedezi cu brânzeturile

În cazul brânzeturilor moi, orice urmă de mucegai este un motiv suficient pentru a arunca întregul produs. Rădăcinile mucegaiului pot pătrunde adânc în interior și nu sunt vizibile cu ochiul liber.

Brânzeturile tari, precum parmezanul, sunt mai rezistente. În aceste cazuri, zonele afectate pot fi îndepărtate împreună cu o margine generoasă din jur.

Depozitarea corectă, în hârtie cerată sau hârtie de copt și apoi într-un recipient închis, poate prelungi durata de viață a brânzeturilor.

Nu orice aliment vechi trebuie să ajungă la gunoi

Multe alimente care și-au pierdut prospețimea pot fi transformate în preparate noi și consumate în siguranță. Diferența dintre un produs îmbătrânit și unul alterat este însă esențială.

Respectarea unor reguli simple de siguranță alimentară poate reduce risipa, poate economisi bani și poate preveni problemele de sănătate asociate consumului de alimente contaminate.