La 1 iunie este marcată Ziua mondială a laptelui, un eveniment instituit în anul 2001 de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), pentru a evidenția rolul laptelui în alimentația oamenilor și contribuția sectorului lactatelor la dezvoltarea economică și agricolă, notează Agerpres.

Data de 1 iunie a fost aleasă deoarece mai multe țări sărbătoreau deja o zi națională a laptelui în această perioadă, potrivit FAO.

Un eveniment celebrat în peste 40 de țări

De la lansarea sa, Ziua mondială a laptelui a fost marcată anual în peste 40 de țări, iar numărul participanților continuă să crească.

Potrivit organizatorilor, evenimentul urmărește să atragă atenția asupra importanței laptelui ca aliment accesibil și nutritiv pentru miliarde de oameni din întreaga lume.

„Ziua mondială a laptelui este mai mult decât o simplă sărbătoare, este o mișcare care evidențiază laptele ca o sursă alimentară vitală și accesibilă, care hrănește miliarde de oameni”, arată site-ul dedicat evenimentului.

Laptele, sursă de nutrienți esențiali

Conform organizatorilor, laptele furnizează nutrienți importanți pentru sănătatea oaselor, dezvoltarea organismului și funcționarea sistemului imunitar. Acesta este considerat un aliment valoros atât pentru copii, cât și pentru adulți.

În fiecare an, Ziua mondială a laptelui reunește guverne, organizații, producători și comunități locale pentru a promova beneficiile consumului de lactate și pentru a evidenția contribuția sectorului la agricultura durabilă și la securitatea alimentară.

FAO colectează informații despre modul în care este marcată ziua

Deși Ziua mondială a laptelui este susținută de FAO și celebrată la nivel global, aceasta nu a fost recunoscută până în prezent ca zi internațională oficială a Organizației Națiunilor Unite.

În prezent, Divizia FAO pentru Piețe și Comerț colectează informații despre evenimentele organizate cu această ocazie și le distribuie prin intermediul Rețelei Piețelor de Produse Lactate și în mediul online. Rețeaua funcționează ca o platformă de schimb de informații privind evoluțiile din industria lactatelor la nivel mondial și facilitează comunicarea între actorii din sector.