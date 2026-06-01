Ziua mondială a laptelui, sărbătorită pe 1 iunie. Evenimentul, celebrat în peste 40 de țări

01 iun. 2026, Articole / Reportaje
Ziua mondială a laptelui, sărbătorită pe 1 iunie. Evenimentul, celebrat în peste 40 de țări
FOTO: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

La 1 iunie este marcată Ziua mondială a laptelui, un eveniment instituit în anul 2001 de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), pentru a evidenția rolul laptelui în alimentația oamenilor și contribuția sectorului lactatelor la dezvoltarea economică și agricolă, notează Agerpres.

Data de 1 iunie a fost aleasă deoarece mai multe țări sărbătoreau deja o zi națională a laptelui în această perioadă, potrivit FAO.

Un eveniment celebrat în peste 40 de țări

De la lansarea sa, Ziua mondială a laptelui a fost marcată anual în peste 40 de țări, iar numărul participanților continuă să crească.

Potrivit organizatorilor, evenimentul urmărește să atragă atenția asupra importanței laptelui ca aliment accesibil și nutritiv pentru miliarde de oameni din întreaga lume.

„Ziua mondială a laptelui este mai mult decât o simplă sărbătoare, este o mișcare care evidențiază laptele ca o sursă alimentară vitală și accesibilă, care hrănește miliarde de oameni”, arată site-ul dedicat evenimentului.

Laptele, sursă de nutrienți esențiali

Conform organizatorilor, laptele furnizează nutrienți importanți pentru sănătatea oaselor, dezvoltarea organismului și funcționarea sistemului imunitar. Acesta este considerat un aliment valoros atât pentru copii, cât și pentru adulți.

- articolul continuă mai jos -

În fiecare an, Ziua mondială a laptelui reunește guverne, organizații, producători și comunități locale pentru a promova beneficiile consumului de lactate și pentru a evidenția contribuția sectorului la agricultura durabilă și la securitatea alimentară.

FAO colectează informații despre modul în care este marcată ziua

Deși Ziua mondială a laptelui este susținută de FAO și celebrată la nivel global, aceasta nu a fost recunoscută până în prezent ca zi internațională oficială a Organizației Națiunilor Unite.

În prezent, Divizia FAO pentru Piețe și Comerț colectează informații despre evenimentele organizate cu această ocazie și le distribuie prin intermediul Rețelei Piețelor de Produse Lactate și în mediul online. Rețeaua funcționează ca o platformă de schimb de informații privind evoluțiile din industria lactatelor la nivel mondial și facilitează comunicarea între actorii din sector.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
01 iun.
FOTO-VIDEO | Gulaș uriaș la Salonta: aproape 10.000 de porții distribuite în două ore. Organizatorii speră la un nou record mondial / Aproape o tonă de carne de bizon și 1,5 tone de cartofi au ajuns în ceaun
FOTO-VIDEO | Gulaș uriaș la Salonta: aproape 10.000 de porții distribuite în două ore. Organizatorii speră la un nou record mondial / Aproape o tonă de carne de bizon și 1,5 tone de cartofi au ajuns în ceaun
Articole / Reportaje
01 iun.
Viața de la țară, reinventată pentru copiii de la oraș / Lista completă a fermelor educaționale din jurul Bucureștiului
Viața de la țară, reinventată pentru copiii de la oraș / Lista completă a fermelor educaționale din jurul Bucureștiului
Articole / Reportaje
31 mai
Etichetele alimentare ne influențează sănătatea mai mult decât credem. Ce au observat cercetătorii și de ce simpla culoare de pe ambalaj poate conta
Etichetele alimentare ne influențează sănătatea mai mult decât credem. Ce au observat cercetătorii și de ce simpla culoare de pe ambalaj poate conta
Articole / Reportaje
31 mai
De ce rămâne mâncarea atât de scumpă în Europa / Explicațiile din spatele bonului tot mai mare de la supermarket
De ce rămâne mâncarea atât de scumpă în Europa / Explicațiile din spatele bonului tot mai mare de la supermarket
Articole / Reportaje
31 mai
Prima rută gastronomică din Bistrița-Năsăud, lansată la Colibița / Turiștii au descoperit preparate tradiționale din Valea Bârgăului
Prima rută gastronomică din Bistrița-Năsăud, lansată la Colibița / Turiștii au descoperit preparate tradiționale din Valea Bârgăului

Cele mai noi articole

1 Iunie la iarbă verde/ Ce gustări și băuturi luăm cu noi la un picnic cu copiii/ Mâncarea trebuie să fie proaspătă, ambalată etanș și fără ingrediente care se pot degrada la căldură
1 Iunie la iarbă verde/ Ce gustări și băuturi luăm cu noi la un picnic cu copiii/ Mâncarea trebuie să fie proaspătă, ambalată etanș și fără ingrediente care se pot degrada la căldură
De ce au ajuns mesele copiilor atât de stresante pentru părinți / Dr. Ilinca Tranulis: „Atenția nu ar trebui să fie pe numărat lingurițe înghițite, calorii sau bifat rețete complicate”
De ce au ajuns mesele copiilor atât de stresante pentru părinți / Dr. Ilinca Tranulis: „Atenția nu ar trebui să fie pe numărat lingurițe înghițite, calorii sau bifat rețete complicate”
Greșelile bine intenționate prin care stricăm relația copiilor cu mâncarea / Tania Fântână (nutriționst): „Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea dulciurilor ca recompensă”
Greșelile bine intenționate prin care stricăm relația copiilor cu mâncarea / Tania Fântână (nutriționst): „Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea dulciurilor ca recompensă”
Apoldia Maior, laboratorul viticulturii transilvănene / Cum vrea USAMV Cluj să transforme stațiunea într-un reper pentru vinul românesc
Apoldia Maior, laboratorul viticulturii transilvănene / Cum vrea USAMV Cluj să transforme stațiunea într-un reper pentru vinul românesc
Ce gust are copilăria? De la „mâncarea de cartofi a mamei” la „căpșuni cu smântână cu mămăligă” / G4Food a întrebat patru chefi cunoscuți din România ce mâncăruri le-au rămas în suflet: „Aproape tot ce gătesc are sursa în copilărie”
Ce gust are copilăria? De la „mâncarea de cartofi a mamei” la „căpșuni cu smântână cu mămăligă” / G4Food a întrebat patru chefi cunoscuți din România ce mâncăruri le-au rămas în suflet: „Aproape tot ce gătesc are sursa în copilărie”