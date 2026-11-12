Puratos România a inaugurat o nouă fabrică, în urma unei investiții de peste 15 milioane de euro, cea mai mare realizată local de companie în cei 30 de ani de activitate. Noua unitate va crește capacitatea de producție cu aproximativ 50% și va susține dezvoltarea unor ingrediente destinate industriei de panificație, patiserie, cofetărie și ciocolaterie.

Compania vrea să transforme România într-un centru regional de producție și expertiză, inclusiv pentru segmentul umpluturilor cu fructe. În această direcție, Puratos dezvoltă deja proiecte de aprovizionare cu mere din zona Vrancea.

Capacitatea de producție crește cu aproximativ 50%

Noua fabrică are o suprafață construită de aproximativ 5.000 de metri pătrați, destinată producției și utilităților, și este amplasată pe un teren de 11.760 de metri pătrați. Investiția permite creșterea capacității de producție cu aproximativ 50%, precum și extinderea spațiilor de depozitare.

Infrastructura include un depozit pentru produse finite de 1.350 de metri pătrați, cu o capacitate de aproximativ 2.600 de paleți.

Au fost amenajate și spații speciale de refrigerare și congelare pentru materiile prime și fructele folosite în procesul de producție.

Mai multă automatizare în fabrică

Compania a investit și în automatizarea unor operațiuni. Noua unitate include doi roboți colaborativi, cunoscuți drept coboți, care vor fi folosiți pentru operațiunile de paletizare. Puratos susține că automatizarea ar trebui să permită eficientizarea fluxurilor de producție și logistică și o adaptare mai rapidă la comenzile clienților. „Această investiție de peste 15 milioane de euro înseamnă pentru noi mult mai mult decât capacitate suplimentară de producție. Înseamnă posibilitatea de a crea mai multă valoare aici, în România: să inovăm mai rapid, să fim mai aproape de clienții noștri și să construim expertiză locală cu relevanță regională”, afirmă Gabriela Bereș, Managing Director Central & Eastern Europe, Puratos Group.

Una dintre direcțiile importante ale investiției este dezvoltarea segmentului de umpluturi cu fructe.

Compania urmărește ca unitatea din România să deservească atât piața locală, cât și alte țări din regiune. În paralel, Puratos vrea să utilizeze într-o măsură mai mare materii prime provenite din agricultura românească. „Prin Innovation Hub și competențele pe care le dezvoltăm în zona umpluturilor cu fructe, ambiția noastră este ca România să devină un reper regional pentru Puratos, reunind producția, inovația și, tot mai mult, materii prime provenite din agricultura locală”, spune Gabriela Bereș.

Mere din Vrancea pentru produsele fabricate în România

Compania dezvoltă deja proiecte pentru aprovizionarea locală cu mere provenite din zona Vrancea. Fructele ar urma să fie integrate în soluțiile produse în România și destinate industriei alimentare. O astfel de strategie poate crea oportunități de colaborare cu producătorii locali, în condițiile în care compania își propune să crească ponderea materiilor prime românești folosite în fabrică.

Noua fabrică va susține și activitatea Puratos Innovation Hub. Printre direcțiile de cercetare și dezvoltare anunțate de companie se numără produsele cu un conținut redus de zahăr, soluțiile „clean label”, ingredientele obținute prin fermentație și folosirea materiilor prime locale.

Innovation Hub este gândit și ca o platformă de colaborare cu producătorii din industria alimentară și cu mediul academic. Obiectivul este dezvoltarea în România a unor soluții care să poată fi folosite ulterior și pe alte piețe din Europa Centrală și de Est.

Peste 2.000 de clienți în România

Investiția este inaugurată în anul în care Puratos marchează 30 de ani de activitate pe piața românească. Compania deservește în prezent peste 2.000 de clienți activi și are mai mult de 150 de angajați. Aceasta furnizează ingrediente și soluții pentru producători industriali și artizanali din panificație, patiserie, cofetărie și ciocolaterie. „România este o piață în care Puratos crede și în care vedem un potențial important de dezvoltare pe termen lung”, afirmă Olivier Tilkens, președinte Puratos pentru Europa de Nord, Centrală și de Est.

Puratos este un grup internațional fondat în Belgia, în 1919, și activează în peste 100 de țări.