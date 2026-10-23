Un fruct exotic câștigă teren în România / Dobrogea devine principala zonă de cultivare, iar uleiul său este folosit în alimentație și în cosmetică

23 oct. 2026, Articole / Reportaje
Un fruct exotic câștigă teren în România / Dobrogea devine principala zonă de cultivare, iar uleiul său este folosit în alimentație și în cosmetică
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Migdalul câștigă teren în România, iar Dobrogea se conturează drept principala zonă de cultivare, datorită climei și condițiilor de sol. Din recolta obținută, agricultorii produc migdale crude, coapte cu sare sau caramelizate, dar și ulei folosit atât în bucătărie, cât și în cosmetică. În România se cultivă aproximativ 100 de hectare de migdali, dintre care peste 78 se află în Dobrogea, potrivit Știrile ProTV.

La Stațiunea de Cercetare din Valu lui Traian, județul Constanța, specialiștii păstrează o colecție de peste 65 de soiuri de migdal aclimatizate în România. Printre acestea se numără Nicoleta, Adeluș și Cristi.

Înrudit cu piersicul, migdalul are nevoie de căldură și lumină, condiții pe care le găsește în Dobrogea. Cercetătorii au reușit să obțină inclusiv soiuri proprii, adaptate condițiilor locale.

„Am reușit să creăm două soiuri care sunt exclusiv ale noastre, Autofertil 1 și Autofertil 2”, a declarat Alexandru Opriță, cercetător științific.

Cultivarea migdalului poate deveni o afacere profitabilă

Interesul pentru această cultură este în creștere, însă rezultatele depind de îngrijirea atentă a pomilor și de lucrările efectuate în livadă.

George Lămureanu, reprezentant al Stațiunii de Cercetare Valu lui Traian, spune că obținerea unei producții bune presupune atenție constantă, irigații și aplicarea tratamentelor necesare.

„Dacă ai grijă de ei ca de un copil mic, le dai o formă de coroană, aplici toate tratamentele, toate lucrările, ai irigații, atunci poate fi o afacere profitabilă. Trebuie să ai timp să te ocupi exact cum te ocupi de copiii tăi”, a explicat acesta.

Unii agricultori au investit deja în plantații de migdali. Paul Bălașa a obținut aproximativ șase tone de migdale de pe o livadă de 8,5 hectare.

„M-am orientat la migdal, studiam de câțiva ani, am văzut că îi merge în zona Dobrogei. Se obțin migdale crude, migdale caramelizate, migdale coapte cu sare”, a declarat agricultorul.

Uleiul de migdale, folosit în bucătărie și în cosmetică

Pe lângă consumul direct al miezului, migdalele pot fi valorificate și prin obținerea uleiului, utilizat atât în alimentație, cât și în industria cosmetică.

Întrebată dacă uleiul de migdale poate înlocui uleiul de măsline, Georgiana Bălașa, administrator de fermă, a răspuns: „Sigur că da. Are aceleași proprietăți și poate fi folosit în același mod”.

Potrivit Știrilor ProTV, România produce anual aproximativ 5.000 de tone de migdale, iar aproape întreaga cantitate este comercializată pe piața internă.

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