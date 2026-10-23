Reprezentanți ai departamentelor de agricultură din mai multe state americane s-au întâlnit azi, cu jurnaliști români, la finalul primei lor vizite în România. Delegația americană s-a aflat în România în perioada 17–24 octombrie, într-o misiune comercială agricolă organizată de NASDA împreună cu Serviciul Agricol Extern al Departamentului Agriculturii al SUA (USDA FAS).

În timpul acestei prime vizite, reprezentanții americani s-au întâlnit cu fermieri, producători și procesatori și au discutat cu autoritățile române despre problemele sectorului și posibile direcții de cooperare. După România, aceștia se vor deplasa în Polonia, pentru întâlniri cu fermierii și autoritățile poloneze.

Membrii delegației au transmis că agricultura românească are potențial de dezvoltare și că schimbul de experiență dintre cele două țări poate deschide noi oportunități de colaborare.

Printre subiectele discutate au fost gestionarea apei, schimbările climatice, tehnologiile agricole, accesul la piețe și utilizarea biotehnologiilor.

Unul dintre mesajele centrale ale mesei rotunde organizate la București între reprezentanții Asociației Naționale a Departamentelor de Agricultură ale Statelor din SUA (NASDA) și jurnaliști a fost acela că provocările fermierilor nu se opresc la granițele unei țări. Seceta, costurile de producție, presiunea schimbărilor climatice și nevoia de a produce mai mult cu resurse limitate sunt probleme pe care agricultorii români le împărtășesc cu cei americani.

„Reprezentăm statele noastre și nu guvernul federal”

Ted McKinney, directorul executiv al NASDA și fost oficial al Departamentului Agriculturii din Indiana, a explicat că organizația reprezintă conducătorii departamentelor de agricultură din cele 50 de state americane și din patru teritorii. El a ținut să sublinieze rolul specific al asociației în relațiile internaționale.

„Să fiu foarte clar: reprezentăm statele noastre și nu guvernul federal american”, a afirmat McKinney, explicând că NASDA colaborează îndeaproape cu agențiile federale americane, inclusiv cu Departamentul Agriculturii și Departamentul Comerțului, dar are propria perspectivă, construită pornind de la realitățile agricole din fiecare stat.

„De ce România? Am observat dezvoltarea spectaculoasă a agriculturii din Europa de Est”, a spus directorul executive NASDA.

Pentru organizație, România reprezintă un punct de plecare pentru extinderea dialogului cu Europa de Est. McKinney a spus că asociația își dorește să contribuie la o mai bună reprezentare a intereselor regiunii în discuțiile internaționale și să faciliteze noi vizite între delegațiile române și americane.

„Credem că Europa de Est are nevoie de mai multă atenție, fie la Bruxelles, fie la Paris, fie la Washington”, a declarat acesta, exprimându-și speranța că vor fi organizate și alte schimburi de experiență în România și în Statele Unite.

Seceta și conservarea apei, provocări comune, de interes major

Unul dintre cele mai importante puncte ale discuției a fost adaptarea agriculturii la schimbările climatice. Reprezentanții americani au vorbit despre diferențele dintre regiunile agricole ale SUA, dar și despre problemele pe care le au în comun cu fermierii români: seceta, temperaturile ridicate, gestionarea solului și accesul la tehnologii care să reducă riscurile de producție.

Doug Goehring, reprezentant al Departamentului Agriculturii din Dakota de Nord, a remarcat asemănările dintre experiențele celor două țări.

„Fermierii români se confruntă cu aceleași provocări, cu aceleași probleme legate de vreme și tehnologie”, a spus acesta, adăugând că agricultura este un sector complex, esențial pentru asigurarea hranei.

Goehring a arătat că întâlnirile cu agricultorii români l-au ajutat să înțeleagă mai bine condițiile în care aceștia lucrează și să identifice puncte de plecare pentru viitoare colaborări. În opinia sa, cercetarea, practicile agricole moderne și tehnologia pot contribui la creșterea eficienței și la utilizarea mai bună a resurselor.

Andy Holt: „Solul este catedrala noastră!”

La rândul său, Andy Holt, reprezentant al statului Tennessee, a pus accentul pe protejarea solului și pe gestionarea responsabilă a resurselor naturale. Acesta a descris solul drept „catedrala noastră”, o formulare prin care a evidențiat importanța conservării terenurilor agricole pentru generațiile viitoare. „Am văzut lucrări foarte bune de gestionare a solului, în timpul vizitei noastre în România”, a mai spus Andy Holt.

J.J. Goicoechea, directorul Departamentului de Agricultură din Nevada, cu experiență în zone aride și în domeniul sănătății animalelor, a evidențiat provocările legate de secetă și de gestionarea apei. Acesta a făcut referire la nivelurile scăzute ale Dunării și la necesitatea îmbunătățirii practicilor de irigare și conservare a apei.

Mesajul transmis a fost că schimbul de experiență poate ajuta fermierii să identifice soluții tehnice și tehnologice pentru reducerea pierderilor de apă și pentru adaptarea la condiții climatice tot mai dificile.

Lisa Charpilloz Hanson :„Avem mult mai multe lucruri în comun decât lucruri diferite”

Reprezentanții NASDA au vorbit și despre diversitatea agriculturii românești, de la dimensiunea exploatațiilor până la structura culturilor și organizarea fermelor. Lisa Charpilloz Hanson, directoarea Departamentului Agriculturii din Oregon, a spus că vizitele în fermele din România i-au arătat cât de multe elemente au în comun agricultorii celor două țări.

„Avem mult mai multe lucruri în comun decât lucruri diferite”, a afirmat aceasta, referindu-se la provocările climatice, diversitatea fermelor și nevoia de adaptare la o piață globală în schimbare.

Hanson a remarcat și spiritul antreprenorial al fermierilor români, precum și dorința acestora de a se adapta cerințelor pieței internaționale. În același timp, a ridicat problema fragmentării proprietății funciare și a viitorului generațiilor de fermieri.

În timpul vizitei, delegația a discutat despre dificultățile asociate exploatării terenurilor de la numeroși proprietari, dar și despre întrebarea mai amplă a modului în care agricultura va putea atrage și păstra oameni în activitate, în situația în care ponderea populației implicate direct în producția alimentară este redusă.

Jeff Witte, secretar pentru agricultură în New Mexico, a evidențiat, la rândul său, potențialul agricol al României și progresul înregistrat de fermele dezvoltate după 1989. El a legat viitorul sectorului de capacitatea de a susține producția și de a asigura accesul consumatorilor la alimente. „Viitorul arată foarte bine”, a spus Witte despre perspectivele agriculturii românești, subliniind că atât România, cât și Statele Unite au un rol important în asigurarea hranei.

„Nu suntem aici ca să le spunem altora ce să facă, ci să ne împărtășim propria experiență”

În sesiunea de întrebări, jurnaliștii au ridicat și tema accesului fermierilor europeni la organismele modificate genetic și la noile tehnici genomice, în condițiile în care reglementările și abordările diferă între Statele Unite și Uniunea Europeană.

Ted McKinney a susținut că biotehnologiile au adus beneficii agriculturii americane și că experiența acumulată în SUA poate fi împărtășită cu partenerii europeni. El a precizat însă că deciziile privind utilizarea acestor tehnologii aparțin guvernelor și instituțiilor competente. „Nu suntem aici ca să le spunem altora ce să facă, ci să ne împărtășim propria experiență”, a explicat McKinney, referindu-se la diferențele de abordare dintre Statele Unite și Uniunea Europeană.

Unul dintre argumentele prezentate de reprezentanții americani a fost că anumite tehnologii pot contribui la reducerea riscurilor asociate secetei, bolilor și dăunătorilor. McKinney a susținut că, în anumite situații, biotehnologia poate permite obținerea unor producții mai mari cu utilizarea unor cantități mai mici de pesticide.

Discuția a evidențiat diferențele de reglementare dintre cele două piețe, dar și interesul delegației de a continua dialogul privind cercetarea, inovarea și schimbul de cunoștințe.

Vor urma mai multe schimburi de experiență

La finalul mesei rotunde, reprezentanții NASDA au transmis că își doresc să găzduiască noi delegații românești în Statele Unite și să continue întâlnirile cu fermieri, organizații profesionale și autorități.

Dincolo de diferențele dintre sistemele agricole și de reglementare, mesajul comun al participanților a fost că producția alimentară, protejarea resurselor și adaptarea la schimbările climatice necesită soluții pe termen lung și dialog între fermieri, cercetători, organizații profesionale și autorități.