O experiență culinară neobișnuită l-a așteptat pe un român aflat în călătorie prin Cambodgia. Acesta a vizitat o mică fabrică în care peștele este lăsat la fermentat timp de câteva luni, până când se transformă într-un preparat pe care l-a descris drept „brânză de pește”. A filmat recipientele în care are loc procesul și le-a povestit urmăritorilor ce a descoperit. Mirosul l-a surprins, dar nu i-a tăiat pofta de a încerca produsul.

Imaginile au fost publicate pe contul de Instagram „1 An cu 1 Ghiozdan”, unde creatorul de conținut documentează experiențele din călătoriile sale. În videoclip, acesta le arată urmăritorilor recipientele în care este pus peștele și explică faptul că fermentarea durează câteva luni.

„Oameni buni și frumoși, am ajuns aici. Suntem într-o fabrică de brânză de pește. Cine a mai pomenit așa ceva? În Cambodgia”, povestește românul la începutul filmării.

Cum se obține preparatul din pește descoperit în Cambodgia

În continuarea videoclipului, călătorul prezintă bidoanele în care peștele este lăsat la fermentat. Procesul durează câteva luni, iar lichidul în care este păstrat se transformă, în timp, în produsul pe care acesta îl numește „brânzică de pește”.

„Așa sunt bidoanele unde se pune peștele la fermentat câteva luni, de unde va rezulta brânzica de pește. E greu să vă descriu mirosul, nu există cuvinte”, spune el.

Experiența i s-a părut atât de neobișnuită încât a comparat-o, în glumă, cu o probă de la emisiunea Asia Express.

„N-am mai pomenit așa ceva, îți spun sincer. Asta este de probă de Asia Express”, povestește românul.

Deși mirosul l-a luat prin surprindere, preparatul i-a stârnit curiozitatea și chiar pofta de a-l gusta. Nu a putut însă să facă acest lucru în timpul vizitei, deoarece unitatea pe care a filmat-o nu comercializa produsul.

De ce nu a putut să guste brânza de pește

În clip, creatorul de conținut explică faptul că locul vizitat este destinat prezentării procesului de producție. Peștele este pus în recipiente împreună cu lichidul folosit la fermentare, apoi este lăsat să se transforme în preparatul care va ajunge ulterior pe mesele consumatorilor.

„Mie mi-e poftă, aș fi mâncat-o un pic, dar aici nu se comercializează. Deci aici este doar fabrica în care se poate vedea cum se pune peștele cu ceva zeamă și se va lăsa la macerat pentru ceva timp, iar după aceea se va servi în farfuriile pofticioșilor”, explică acesta.

La finalul filmării, românul recunoaște că ar fi vrut să încerce preparatul, dar vizita nu i-a oferit această posibilitate.