NextLeapTech dezvoltă acum, printre altele, roboți care automatizează cultivarea plantelor, iar sistemele sale udă culturile și monitorizează condițiile de creștere.

Compania a pornit din zona educației școlare și s-a extins către robotică și tehnologii verzi. Roboții săi pot îngriji flori și legume, monitoriza culturile și recicla apa.

”Noi, în momentul de față, avem câteva astfel de proiecte expuse la ASE și la Politehnică și la sediul nostru”, ne-a spus Vlad Nițu, reprezentantul companiei, care a participat recent la conferința Agri4Future.

Compania a pornit din zona educației școlare și s-a extins către robotică și tehnologii verzi. Roboții săi pot îngriji flori și legume, monitoriza culturile și recicla apa.

Ce poate face un robot agricol

Roboții agricoli dezvoltați de compania NextLeapTech pot prelua o mare parte din activitățile necesare îngrijirii plantelor. Sistemele automatizează udarea, monitorizează condițiile de creștere și semnalează eventualele probleme.

Unul dintre echipamentele prezentate de companie este un robot agricol cartezian. Acesta poate fi utilizat pentru cultivarea mai multor tipuri de plante, inclusiv flori și legume.

„Practic, acesta reduce 100% toată munca manuală. Tot ce trebuie să faceți este să le plantați. Apoi roboțelul face absolut totul: el le udă, el vede dacă este o problemă in aer, in sol. El observă toți factorii externi care pot afecta recolta: primiți notificare, vedeți pe camera, în timp real, ce se întâmplă.”, ne-a explicat reprezentantul companiei.

După plantare, robotul preia activitățile de îngrijire. Acesta udă plantele și monitorizează parametri precum umiditatea solului și condițiile din aer.

Compania a utilizat robotul pentru cultivarea florilor și a testat sistemul și pentru mai multe varietăți de legume. Potrivit reprezentantului, plantele cultivate în aceste experimente s-au dezvoltat corespunzător.

Turnuri aeroponice funcționează și în spații fără lumină naturală

Pe lângă robotul cartezian, NextLeapTech dezvoltă și turnuri aeroponice pentru cultivarea plantelor. Aceste sisteme automatizează iluminarea, udarea și reciclarea apei.

Turnurile pot funcționa inclusiv în spații fără acces la lumină naturală. Acestea dispun de propriul sistem de iluminare, care asigură condițiile necesare creșterii plantelor.

Compania are modele demonstrative destinate copiilor, dar și echipamente de dimensiuni mai mari. Unele dintre turnurile aeroponice dezvoltate de NextLeapTech depășesc doi metri înălțime.

„Îi încurajăm pe copii să vină cu soluții verzi la probleme reale”

NextLeapTech a început cu proiecte de educație școlară, apoi și-a extins activitatea către robotică și soluții tehnologice verzi.

Unul dintre proiectele sale este organizarea unei competiții naționale de robotică școlară. În cadrul acesteia, elevii participă și la o probă dedicată roboticii sustenabile.

Compania le pune la dispoziție materialele necesare și îi încurajează să dezvolte soluții pentru probleme reale.

„Îi încurajăm pe copii să vină cu soluții verzi la probleme reale”, a declarat pentru G4Food Vlad Nițu.