Într-un loc de poveste, veritabil brand al ospitalității, Hanul Ancuței pe numele său, la sfîrșitul de săptămână când Mihai și Mihaele, Gabrieli și Gabriele își serbau onomastica, de undeva de Sus, Marian Bugan a supervizat încă o dată Concursul Național Maître d’Hotel. În 2026 a fost deja a 26-a ediție, un prilej pentru tinerii din industria ospitalității, din toată țara, să-și demonstreze calitățile și pasiunea pentru arta gastronomică.

Concursului Național Maître d’Hotel – Trofeul „Marian Bugan”

Nouă „reprezentație” și-a propus, între altele, să aibă și o nuanță itinerantă, de cunoaștere și implicare a specificității gastronomice și a altor zone din întinsul României, dar și o lărgire a registrului participanților comparativ cu edițiile anterioare. Prin organizarea, în premieră, a primei ediții de concurs și pentru categoria juniorilor a fost o nouă provocare dedicată viitorilor profesioniști din industria ospitalității. Concurenții juniori, provenind din liceele de specialitate, au avut astfel ocazia să își demonstreze talentul, pasiunea și abilitățile profesionale, într-un cadru competitiv și totodată formativ. Pentru că, în calitate de viitori specialiști vor trebui să ducă mai departe tradiția, valorile și excelența în acest domeniu. S-au acordat, ca de obicei, premii, diplome și trofee pentru câștigători, dar felicitările și degustarea care a urmat au fost pentru toți participanții. Câștigătorii ediției Categoria Seniori Marele Premiu Trofeul „Marian Bugan”: Rotaru Viorel Romeo

Premiul I: Iloviceanu Constantin

Premiul II: Dănilă Ionela

Premiul III: Mureșan Tania-Daria

Mențiune: Bande Cristian

Mențiune: Falutoiu Marius Câștigătorii ediției Categoria Juniori Premiul I: Fantea Ioana-Mihaela

Premiul II: Gogu Andreea-Ștefania

Premiul III: Chiricescu George-Raul Specialiști din Horeca au asigurat jurizarea Compania Jidvei SA, sponsor principal permanent al Concursului Național Maître d’Hotel – Trofeul „Marian Bugan” nu a lipsit nici în acest an. După ce anul precedent organizase concursul în calitate de gazdă la Castelul Bethlen-Haller, din Cetatea de Baltă, din Alba. Și alți sponsori și parteneri precum Lanțul Continental și Platforma UXO au vrut să susțină viitorul industriei ospitalității. Și la fel ca ei, o întreagă suită de specialiști din domeniu: Cornelia Toma, Liliana Bucătaru, Alexandra Crina Chiriac, Sergiu Nedelea, Florin Voica, Petrișor Lucian Ciucur, Bogdan Dumitrescu, Mihai Ciucur au jurizat și au garantat excelenta calitate a evenimentului.

Hanul Ancuței, loc de poveste Unul dintre participanți, cu mai mult condei, a povestit evenimentul, dar a amintit și de „bădia” Sadoveanu fără de care Hanul Ancuței ar fi un loc ca orșicare: „Cine iubește Hanul Ancuței, ține în dreapta Cotnariul. Scria despre ea Bădia Mihai: Anume înălțime a locului; anume adăpost de vânturi și anume cumpănă a uscăciunii şi umezelii, anume soi de viță și anume alcătuire a țarinei…” Iar despre a fi Maître d’Hotel: „este mai mult decât o profesie. Necesită virtuți cu totul speciale, în exprimarea cărora se armonizează impecabila îndemânare și comportamentul fără cusur, psihologia și eleganța, delicateța și cinstea, ce mai, o întreagă actorie ce transformă în artă orice întâlnire cu clienții aflați în cele mai felurite stări”.

Memoria lui Marian Bugan

Și pentru a nu uita partea cea mai importantă, tot ca în fiecare an, sufletul, organizatorul și responsabilul pentru succesul evenimentului a fost Nicolae Pupăză. Un profesionist cu zeci de ani de horeca în spate și care se încăpățânează, în ciuda vremurilor, să nu lase să dispară amintirea mentorului și prietenului său Marian Bugan.

„Marian Bugan, care mi-a fost un prieten apropiat și un profesionist desăvârșit în domeniul ospitalității a rămas, prin această întâlnire anuală, alături de noi, iar după ce competiția se termină rememorăm cu drag amintiri despre el. Dar în primul rând, dincolo de componenta sentimentală, concursul acesta devine tot mai mult o necesitate în branșa noastră. În ziua de azi este foarte greu să găsim oameni bine pregătiți în domeniu pentru că această meserie este una grea și necesită calificare și practică îndelungată. Mulți vin și pleacă, puțini rămân. Plec de la premisa că fiecare ospătar poartă în raniţa proprie și „bastonul” de maître d’hôtel. Iar acest concurs are menirea de a stimula excelența și a aduce în atenția breslei oameni tineri, pasionați de meseria lor”, îi declara unui ziarist Nicolae Pupăză, președintele Asociației care organizează evenimentul.