Robert De Niro investește 250 de milioane de dolari într-un resort în Caraibe / Proiectul Nobu aduce restaurante de top pe insula Barbuda

24 apr. 2026, Articole / Reportaje
Robert De Niro la Nobu Beach Inn, Barbuda - Foto: Nobu

Un nou resort de lux este în curs de dezvoltare pe insula Barbuda, parte din statul Antigua and Barbuda, într-un proiect de aproximativ 250 de milioane de dolari dezvoltat de Nobu Hospitality, companie cofondată de Robert De Niro. Complexul va include atât unități de cazare exclusiviste, cât și restaurante high-end, potrivit explore.

Considerată una dintre cele mai puțin dezvoltate destinații din Caraibe, Barbuda este cunoscută pentru plajele sale cu nisip alb și pentru peisajele naturale aproape intacte. În acest decor încă nealterat, un nou proiect de amploare promite să schimbe profilul insulei: Nobu Beach Inn, parte dintr-o investiție de aproximativ 250 de milioane de dolari dezvoltată de Nobu Hospitality, companie cofondată de Robert De Niro.

Resortul va fi construit pe Princess Diana Beach, pe coasta sudică a insulei, și face parte dintr-un complex mai amplu, întins pe aproximativ 160 de hectare. Proiectul include 17 vile și 25 de reședințe private, iar deschiderea este estimată pentru 2027.

Legătura lui Robert De Niro cu Barbuda

Legătura lui Robert De Niro cu insula este una veche. Actorul a descoperit Barbuda în urmă cu peste 30 de ani, în timpul unei excursii cu barca din Antigua, și spune că a fost imediat atras de caracterul locului. „Din momentul în care am ajuns aici, am știut că este un loc special”, a declarat acesta, subliniind că proiectul este gândit astfel încât să păstreze autenticitatea și frumusețea naturală a insulei.

- articolul continuă mai jos -

Un resort gândit în jurul peisajului și sustenabilității

Noul complex este dezvoltat cu accent pe sustenabilitate, folosind materiale naturale și soluții arhitecturale care se integrează în peisaj. Pe lângă spațiile de cazare, va include facilități precum spa interior și exterior, piscină pe malul oceanului, centru de sporturi nautice, cinema în aer liber și zone dedicate familiilor. O parte dintre proprietăți au fost deja vândute, iar prețurile pot ajunge până la aproximativ 12 milioane de dolari pentru o vilă cu acces direct la ocean.

Fine dining pe malul oceanului

Componenta gastronomică joacă un rol esențial în acest proiect. Restaurantul Nobu deschis pe insulă în 2020 a introdus deja conceptul brandului în această zonă, iar noul resort va extinde oferta culinară. Pe lângă bucătăria japonezo-peruană specifică Nobu, complexul va include un grill pe malul oceanului și un sushi bar, consolidând direcția către experiențe de fine dining integrate în peisaj.

Experiența Nobu este deja prezentă pe insulă și se bazează pe preparate emblematice precum codul negru în miso, dar și pe meniuri de tip omakase servite într-un cadru exclusivist, adesea la apus. În acest context, masa devine parte din experiența de vacanță, nu doar un element secundar.

Acces mai ușor și interes în creștere pentru insulă

Accesul către Barbuda devine, de asemenea, mai facil. Dacă până recent insula era accesibilă în principal cu barca din Antigua, dezvoltarea unui nou aeroport permite acum aterizarea zborurilor comerciale mici și a avioanelor private direct pe insulă, ceea ce ar putea accelera dezvoltarea turismului.

Dincolo de noul proiect, Barbuda rămâne o destinație apreciată pentru plajele sale cu nisip roz, formate din fragmente de corali și scoici, dar și pentru fauna locală, inclusiv colonia de păsări fregată din laguna Codrington.

Nobu, un brand global în expansiune

În același timp, dezvoltarea din Barbuda face parte dintr-o strategie mai amplă a Nobu Hospitality, care își extinde prezența globală prin restaurante, hoteluri și reședințe de lux. Recent, brandul a inaugurat un hotel și restaurant Nobu în Roma, marcând intrarea pe piața italiană. Conceptul combină estetica japoneză minimalistă cu influențe locale, inclusiv în meniu, unde preparatele sunt adaptate cu ingrediente regionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

